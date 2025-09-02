خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فناوری فضایی در خدمت توسعه، بهبود بهره‌وری کشاورزی و ارتقاء صنایع

فناوری فضایی در خدمت توسعه، بهبود بهره‌وری کشاورزی و ارتقاء صنایع
کد خبر : 1681049
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در جریان سفر کاری خود به آذربایجان شرقی با استاندار این استان دیدار و درباره بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعت فضایی در توسعه کشاورزی و صنعت گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا؛ رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در جریان سفر کاری خود به آذربایجان شرقی با استاندار این استان دیدار و درباره بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعت فضایی در توسعه کشاورزی و صنعت گفتگو  کرد.

وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، در نخستین روز سفر خود به استان آذربایجان شرقی با حضور در استانداری و ادای احترام به مقام شامخ شهید گمنام، دیداری با استاندار این استان داشت. در این نشست، ظرفیت‌های صنعت فضایی کشور و امکان به‌کارگیری آن‌ها در توسعه اقتصادی استان بررسی شد.

به گفته یزدانیان، فناوری‌های فضایی امروز تنها محدود به تحقیقات علمی یا پرتاب ماهواره‌ها نیستند، بلکه می‌توانند نقش مؤثری در بهبود بهره‌وری کشاورزی و ارتقای صنایع ایفا کنند. این ظرفیت‌ها شامل پایش دقیق زمین‌های کشاورزی، مدیریت منابع آبی و پیش‌بینی تغییرات اقلیمی است که می‌تواند برای استان‌های کشاورزی‌محور همچون آذربایجان شرقی بسیار حیاتی باشد.

یزدانیان عنوان کرد: پژوهشگاه فضایی ایران آماده است در چارچوب همکاری‌های مشترک، پروژه‌های کاربردی در بخش کشاورزی و صنعت استان را تعریف و اجرا کند تا نقش فناوری‌های فضایی در زندگی روزمره مردم بیش از پیش ملموس شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی