فناوری فضایی در خدمت توسعه، بهبود بهرهوری کشاورزی و ارتقاء صنایع
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در جریان سفر کاری خود به آذربایجان شرقی با استاندار این استان دیدار و درباره بهرهبرداری از ظرفیتهای صنعت فضایی در توسعه کشاورزی و صنعت گفتگو کرد.
وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، در نخستین روز سفر خود به استان آذربایجان شرقی با حضور در استانداری و ادای احترام به مقام شامخ شهید گمنام، دیداری با استاندار این استان داشت. در این نشست، ظرفیتهای صنعت فضایی کشور و امکان بهکارگیری آنها در توسعه اقتصادی استان بررسی شد.
به گفته یزدانیان، فناوریهای فضایی امروز تنها محدود به تحقیقات علمی یا پرتاب ماهوارهها نیستند، بلکه میتوانند نقش مؤثری در بهبود بهرهوری کشاورزی و ارتقای صنایع ایفا کنند. این ظرفیتها شامل پایش دقیق زمینهای کشاورزی، مدیریت منابع آبی و پیشبینی تغییرات اقلیمی است که میتواند برای استانهای کشاورزیمحور همچون آذربایجان شرقی بسیار حیاتی باشد.
یزدانیان عنوان کرد: پژوهشگاه فضایی ایران آماده است در چارچوب همکاریهای مشترک، پروژههای کاربردی در بخش کشاورزی و صنعت استان را تعریف و اجرا کند تا نقش فناوریهای فضایی در زندگی روزمره مردم بیش از پیش ملموس شود.