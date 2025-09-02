اگزومهای سلنیومی؛ کلید گریز از سد خونی–مغزی برای ترمیم مغز و نخاع
مطالعهای منتشرشده در سایت Phys.org نشان میدهد که اگزومهای پوششدادهشده با نانوذرات سلنیوم (SeNExo) میتوانند در مدلهای حیوانی آسیبهای مغزی و نخاعی را بهشکل قابلتوجهی درمان کرده و امیدی تازه در مسیر نوآوریهای نانومواد درمانی در حوزه سیستم عصبی مرکزی فراهم آورند.
به گزارش ایلنا؛ مطالعهای از پژوهشگران مؤسسه مهندسی فرایند وابسته به آکادمی علوم چین و بیمارستان دوم مردم شنزن به چاپ رسیده که نشان میدهد اگزومهایی که با نانوذرات بسیار کوچک سلنیوم (حدود ۳.۵ نانومتر) پوشیده شدهاند، میتوانند بهخوبی از سد خونی–مغزی عبور کرده و آسیبهای ناشی از تروما در مغز و نخاع را در مدلهای موشی ترمیم کنند .
پس از تزریق وریدی، SeNExo از طریق تعاملات APOE–LRP-1 به بافتهای آسیبدیده وارد میشوند. این ساختار ترکیبی با اثرات آنتیاکسیدانی قوی، تولید گونههای واکنشپذیر اکسیژن (ROS) را کاهش داده و بقای نورونها را تقویت میکند. علاوه بر این، در مدلهای مغزی (TBI)، این دارو به کاهش نواحی آسیبدیده، بهبود عملکرد حافظه فضایی و کاهش ژنهای مرتبط با استرس اکسیداتیو و آپوپتوز کمک کرده است .
در مدلهای آسیب نخاعی (SCI)، SeNExo نیز باعث بهبود حرکت در موشها شده و نشان از قابلیت ترمیم عصبها و شبکههای نوروگلیالی دارد. همچنین تغییرات در برنامههای التهابی نشان میدهد که این دارو میتواند تعادل التهاب عصبی را به سمت کاهش التهاب و تقویت ترمیم هدایت کند.
پژوهشگران اذعان دارند که این فناوری از نظر قابلیت زیستی، نفوذپذیری و ایمنی، بسیار امیدوارکننده بوده و اگر در مطالعات انسانی نیز موفق عمل کند، میتواند انقلابی در مسیر درمان آسیبهای سیستم عصبی مرکزی ایجاد کند. آنها این رویکرد را بهعنوان یک راهبرد نانومواد درمانی جدید در جراحیهای عصبی و ترمیم ساختارهای مغزی معرفی کردهاند.