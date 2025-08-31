۷ میلیون مشترک جهانی و رشد روزانه 12200 نفر

به گزارش ایلنا؛ این روزها، اینترنت ماهواره‌ای استارلینک (Starlink) به سرعت در حال گسترش است و به تازگی به رکورد ۷ میلیون مشترک جهانی دست یافته است. این رشد چشمگیر در کمتر از دو ماه، نشان‌دهنده افزایش یک میلیون مشترک جدید است که معادل جذب حدود ۱۲۲۰۰ کاربر جدید در هر روز است.

رشد شتابان استارلینک

از ژوئن ۲۰۲۵، استارلینک به‌طور میانگین روزانه ۱۲۲۰۰ مشترک جدید جذب کرده است که این میزان رشد، ۲۳ درصد سریع‌تر از دوره قبلی بوده است. این افزایش سرعت رشد، به‌ویژه در مناطقی که زیرساخت‌های اینترنتی سنتی ضعیف هستند، قابل توجه است.

گسترش جهانی

استارلینک اکنون در بیش از ۱۵۰ کشور و منطقه فعال است و تنها در یک سال گذشته، خدمات خود را به ۴۲ کشور و منطقه جدید گسترش داده است. این گسترش، به‌ویژه در مناطقی که دسترسی به اینترنت پرسرعت محدود است، تأثیر زیادی داشته است.

فناوری‌های نوین

در راستای افزایش ظرفیت و کیفیت خدمات، استارلینک اخیراً از فناوری لیزری جدیدی رونمایی کرده است که امکان انتقال داده با سرعت ۲۵ گیگابیت بر ثانیه را در فاصله‌های ۲۵۰۰ مایلی فراهم می‌کند. این فناوری، بهبود قابل توجهی در سرعت و کیفیت خدمات اینترنتی ارائه‌شده توسط استارلینک ایجاد کرده است.

پیش‌بینی‌های آینده

با توجه به روند فعلی رشد، پیش‌بینی می‌شود که تعداد مشترکین استارلینک تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۹ تا ۱۰ میلیون نفر برسد. این رشد، نشان‌دهنده تقاضای بالای کاربران برای اینترنت پرسرعت و قابل اعتماد در سراسر جهان است.

استارلینک با ارائه اینترنت ماهواره‌ای با سرعت بالا و تأخیر کم، به‌ویژه در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه‌یافته، نقش مهمی در دسترسی به اطلاعات و خدمات آنلاین ایفا می‌کند.

