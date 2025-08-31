انفجار یونیکورنها در اروپا؛
بیش از ۱۲ استارتآپ در ۲۰۲۵ میلیارد دلاری شدند
به گزارش ایلنا؛ در سال ۲۰۲۵، اکوسیستم استارتآپی اروپا شاهد جهشی چشمگیر بوده است؛ بیش از 10 شرکت استارتاپی در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی، انرژی تجدیدپذیر و فناوری دفاع، توانستهاند به ارزش بیش از یک میلیارد دلار برسند و جایگاه یونیکورن (شرکت میلیارد دلاری) را کسب کنند.
گزارش جدید TechCrunch از رشد کمسابقه اکوسیستم استارتآپی اروپا خبر میدهد. در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، بیش از دوازده شرکت اروپایی با دریافت سرمایهگذاری در مراحل مختلف، موفق به رسیدن به ارزش بازار بالای یک میلیارد دلار شدند؛ شرایطی که نقش مالی مستقل و نقش کلیدی بازار اروپا در عرصۀ فناوری را اثبات میکند.
رکوردزنی استارتاپهای اروپایی در دستیابی به ارزش میلیارد دلاری
بین شرکتهای تازه یونیکورن شده، میتوان به مواردی مانند Lovable (سوئد) اشاره کرد؛ استارتاپی در زمینه توسعه هوش مصنوعی برای کدنویسی، که تنها پس از هشت ماه از تاسیس با جذب ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه، به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار دست یافت ریتم رشد بینظیری دارد.
همچنین Fuse Energy (بریتانیا)؛ دستاوردی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر است که با ورود به عرصه یونیکورنها، سرمایهگذاران را به آینده سبز و پایدار اروپا امیدوار کردهاند. Isar Aerospace (آلمان) نیز شرکت فعال در ورود به صنعت فضا و ماهواره است که با دریافت سرمایه قابل توجه به جمع یونیکورنها پیوست.
در مجموع این رخداد نشاندهنده رشد عمیق و پویایی فناوری و نوآوری در اروپا است؛ اینکه حتی در بخشهایی مانند هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و فناوریهای نوظهور، سرمایهگذاری و اعتماد مالی جهانی از قاره اروپا حمایتهای واقعی را تجربه میکنند.