شاتل موبایل به مناسبت هشتمین سالروز تولد خود؛ اینترنت و مکالمه هدیه میدهد
به مناسبت فرارسیدن هشتمین سالروز راه اندازی شبکه تلفن همراه شاتل موبایل، تمامی مشترکین سیمکارتهای این اپراتور تلفن همراه کشور، اینترنت و مکالمه رایگان دریافت میکنند.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، یازدهم شهریور ماه ۱۴۰۴، مصادف با هشتمین سالروز تجاریسازی شبکه تلفن همراه شاتل است و شاتل موبایل به عنوان تنها اپراتور دانش بنیان تلفن همراه کشور هشت ساله میشود.
بر اساس این گزارش، همزمان با فرارسیدن هشتمین سالروز راه اندازی تجاری شبکه تلفن همراه شاتل موبایل و به پاس همراهی مشترکین این اپراتور، هدایای ویژهای شامل ۶۰ دقیقه مکالمه و یا یک گیگابایت اینترنت همراه، به تمامی مشترکین شاتل موبایل اختصاص خواهد یافت.
در این هشت سال، شاتل موبایل همواره در تلاش بوده تا با پیادهسازی ایدههای نو و در راس آن با عرضه و توسعه مداوم محصول نوآورانه و انحصاری «سیمکارت هوشمند»، به نوبه خود خدمات ارتباطی ممتازی را به بازار ارتباطات کشور ارائه دهد. شاتل موبایل، به عنوان تنها ارائه دهنده سیمکارت هوشمند در کشور، با تحلیل مداوم شبکههای موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیتترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به صورت هوشمند انتخاب میکند.
این اپراتور با هدف توسعه قابلیتهای سیمکارت هوشمند شاتل موبایل، راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» را در سراسر کشور پیاده سازی کرده تا مشترکین شاتل موبایل علاوه بر بهرهمندی از انتخاب هوشمند شبکه بتوانند با شماره گیری کددستوری #۸*۱*، مراجعه به سیستم مدیریت اینترنتی حساب و یا «اپلیکیشن «شاتل موبایل من»، از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیمکارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مطلوب خود را انتخاب کنند.
همچنین گفتنی است که شاتل موبایل در این مدت با بهروزرسانی فنی هسته شبکه هوشمند خود، تجربه و نسل جدیدی از هوشمندی سیمکارتهایش را عرضه کرده تا مشترکین این اپراتور تجربهای بهتر از آنتندهی هوشمند و پوشش گسترده اینترنت 5G داشته باشند.
هم اکنون سیمکارتهای قدیمی و جدید این اپراتور، با بهروزرسانی هسته شبکه هوشمند شاتل موبایل، به صورت خودکار و بدون نیاز به تعویض سیمکارت یا اعمال تنظیمات جدید از سوی مشترکین، به نسل جدیدی از قابلیتهای فناوری نوآورانه و انحصاری "سیم کارت هوشمند شاتل موبایل" ارتقا پیدا کرده و بهروزرسانی شدهاند. این ارتقا و بهروزرسانی فنی، بهبود قابلتوجهی در کیفیت خدمات ارتباطی، سرعت اینترنت و دسترسی پذیری به نسل پنجم شبکه های تلفن همراه (5G) و بهبود چشمگیر در عملکرد و تجربه مشترکین سیمکارتهای هوشمند شاتل موبایل ایجاد کرده است.
از سایر خدمات متمایزی که اپراتور شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده، میتوان به ارائه بسته اینترنت با تمدید خودکار، پرحجمترین، متنوعترین و مقرون به صرفهترین بستههای اینترنت همراه و ترکیبی (FMC)، اشتراک رایگان سرویس فیلم و سریال نماوا و تعرفه ویژه مصرف آزاد اشاره کرد.
علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب و خرید شمارههای رند و عادی رنج جدید میتوانند علاوه بر امکان مراجعه حضوری به بیش از ۵۰۰۰ مرکز فروش و خدمات پس از فروش شاتل موبایل در سراسر کشور، از طریق فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل و یا تماس با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند.