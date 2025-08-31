به گزارش ایلنا؛ شرکت هوماین در عربستان سعودی، زیرمجموعه صندوق سرمایه‌گذاری عمومی این کشور، ساخت نخستین مراکز داده مبتنی بر تراشه‌های هوش مصنوعی ایالات متحده را آغاز کرد. مراکز ریاض و دمام با ظرفیت هرکدام تا ۱۰۰ مگاوات، قرار است تا اوایل سال ۲۰۲۶ به بهره‌برداری برسد.

طارق امین مدیرعامل "هوماین" در گفتگو با بلومبرگ اعلام کرده است: ساخت دو مرکز داده در ریاض و دمام در جریان است و انتظار می‌رود این مراکز در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ با ظرفیت اولیه هرکدام تا ۱۰۰ مگاوات راه‌اندازی شوند. این مراکز با تراشه‌های AI پیشرفته شرکت‌های آمریکایی از جمله انویدیا تجهیز خواهند شد؛ انویدیا تاکنون مجوز محلی برای صادرات ۱۸ هزار تراشه «بلک‌ول» (Blackwell) را به هوماین دریافت کرده است.

به گفته وی این پروژه گامی مهم در راستای تحقق اقتصاد دیجیتال و توسعه فناوری هوش مصنوعی بومی در عربستان است. این کشور هدف دارد تا به هاب منطقه‌ای هوش مصنوعی تبدیل شود و در همین راستا، همکاری‌های گسترده‌ای با شرکت‌های بزرگی همچون AMD، Qualcomm، Groq و AWS برقرار کرده است.

به هر حال، شرکت هوماین، که تحت هدایت صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان تاسیس شده است، با هدف تبدیل کشور به یک مرکز منطقه‌ای هوش مصنوعی، در حال ایجاد زیرساخت‌های حیاتی مبتنی بر تراشه‌های پیشرفته آمریکایی است. این پروژه، بخشی از چشم‌انداز گسترده عربستان برای توسعه فناوری و کاهش وابستگی به نفت در چارچوب برنامه Vision 2030 به شمار می‌رود.

