ایلنا: سامسونگ قصد دارد به‌زودی تلویزیون جدید QLED 4K خود را در هند عرضه کند. قیمت تلویزیون جدید کره‌ای‌ها و تاریخ دقیق عرضه‌ی آن هنوز مشخص نیست، اما جزئیات منتشرشده در فلیپ‌کارت ویژگی‌های کلیدی محصول سامسونگ را نشان می‌دهد.

تلویزیون سامسونگ به نمایشگر QLED با فناوری کوانتوم دات مجهز است و توانایی نمایش ۱۰۰ درصد گستره‌‌های رنگی مختلف را دارد. دریافت تأییدیه‌ی Pantone برای بازتولید رنگ‌ها و طراحی بدون کادمیم از دیگر مشخصات مهم آن محسوب می‌شود. پردازنده‌ی سامسونگ Q4 AI نیز وضوح، حرکت و محتوای بصری را با کمک هوش مصنوعی ارتقاء می‌دهد.

پشتیبانی از HDR در تلویزیون جدید QLED 4K سامسونگ برای کنتراست گسترده‌تر نسبت به SDR در نظر گرفته شده است و فناوری Color Booster Pro رنگ‌ها را زنده‌تر و طبیعی‌تر نشان می‌دهد. کاربران همچنین می‌توانند از نمایش آثار هنری جهانی روی صفحه‌نمایش تلویزیون لذت ببرند.

برای صدا، سامسونگ قابلیت Q-Symphony را در تلویزیون QLED 4K ارائه کرده است که صدای آن را با ساندبارهای سازگار هماهنگ می‌کند. فناوری Virtual Sound Tracking نیز صدا را متناسب با موقعیت اجزای تصویری تنظیم می‌کند و تجربه‌ای فراگیر به کاربر می‌دهد.

تلویزیون QLED 4K با پشتیبانی از بیش‌از ۱۰۰ کانال رایگان و استریم 4K، امکانات ویژه‌ای برای بازی نیز دارد که اجرای روان‌تر را با بهینه‌سازی‌های هوش مصنوعی تضمین می‌کند. قابلیت SmartThings برای مدیریت خانه‌ی هوشمند و امنیت Samsung Knox نیز تجربه‌ای کامل و مطمئن را برای کاربران رقم می‌زنند.

