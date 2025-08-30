بسته ویژه ایرانسل به مناسبت روز قزوین

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت فرارسیدن روز قزوین، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، هدیه‌ای شامل یک روز مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل ساکن شهر قزوین در نظر گرفته است.

این هدیه، شامل حداکثر ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان بوده و هر مشترک تنها یک‌بار امکان فعال‌سازی آن را دارد. این هدیه ویژه، در روزهای ۹ و ۱۰ شهریورماه قابل فعال‌سازی و اعتبار آن، ۲۴ ساعت پس از فعال‌سازی است.

مشترکان ایرانسل می‌توانند این هدیه را با شماره‌گیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴* یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من فعال کنند.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

روز نهم شهریور، در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز قزوین» نام‌گذاری شده است؛ شهری با پیشینه‌ای غنی که در دوره‌ای پایتخت ایران و در زمینه هنرهایی مانند خوشنویسی و نگارگری پرآوازه بوده است.

قزوین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگی و تاریخی کشور شناخته می‌شود و نام‌گذاری این روز، فرصتی برای پاسداشت هویت فرهنگی، هنری و اجتماعی قزوین و یادآور نقش تاریخی آن در تحولات ایران به شمار می‌رود.