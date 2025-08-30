آپدیت ۲۰۲۵ ویندوز ۱۱ منتشر شد؛ اما نه برای همه کاربران
مایکروسافت آپدیت 25H2 ویندوز ۱۱ را بهصورت آزمایشی برای تعدادی از کاربران منتشر کرد.
ایلنا: مایکروسافت اعلام کرد، بهروزرسانی سالانهی ویندوز ۱۱ نسخهی 25H2 اکنون برای آزمایش در کانال Release Preview در دسترس است. این نسخه طبق برنامهی ثابت بهروزرسانیهای نیمهی دوم سال منتشر خواهد شد.
مایکروسافت جزئیات زیادی از محتوای بهرزورسانی جدید ویندوز منتشر نکرده؛ اما بعید است با تغییرات چشمگیری مواجه باشیم.
ویژگیهای نسخهی 25H2 با نسخهی 24H2 یکسان است و فعالسازیاش از طریق بستهی Enablement انجام میشود. در نتیجه، ارتقا از 24H2 به 25H2 تنها با یکبار راهاندازی مجدد انجام میگیرد، چون بسیاری از قابلیتها پیشتر در بهروزرسانیهای قبلی اضافه شده اما غیرفعال بودهاند.
کاربران میتوانند با عضویت در کانال Release Preview و مراجعه به بخش Windows Update، نسخهی 25H2 (بیلد ۲۶۲۰۰٫۵۰۷۴) را دریافت و نصب کنند.