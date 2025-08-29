خبرگزاری کار ایران
آغاز عملیات عمرانی مگادیتاسنتر آسیاتک در ماکو

آغاز عملیات عمرانی مگادیتاسنتر آسیاتک در ماکو
مراسم آغاز عملیات عمرانی مرکز داده ۱۰۰۰ رکی آسیاتک در منطقه آزاد ماکو با حضور ستار هاشمی، وزیر ارتباطات آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال‌های آسیاتک؛ ۶ شهریور ۱۴۰۴ عملیات عمرانی مرکز داده ۱۰۰۰ رکی آسیاتک در منطقه آزاد ماکو با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقام‌های استان آذربایجان غربی و مدیران شرکت آسیاتک در محل ساخت این مرکز داده برگزار شد.

آغاز عملیات عمرانی مگادیتاسنتر آسیاتک در ماکو

این پروژه در چهار فاز طراحی شده و دارای مرتبه Tier3 استاندارد TIA942 است. میزان سرمایه‌گذاری برای ساخت فاز اول آن  ۷۰۰ تا هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

به‌گفته مهندس محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل آسیاتک: "مرکز داده ماکوی آسیاتک دارای بالاترین ضریب دسترسی اتصال به نقاط فیبر بین‌المللی و فیبر سرزمین اصلی یعنی ایران طراحی شده است. موقعیت جغرافیایی ماکو از طریق توافقاتی که با شرکت ارتباطات زیرساخت انجام شده کمک می‌کند که ماکو نقطه مشترکی برای دسترسی به فیبرهای کشور آذربایجان، ارمنستان و ترکیه باشد و برای نگهداری دیتاها و ورود مشترکان بین‌المللی ارتباطی مستقیم ایجاد شود."

تفاهم‌نامه ساخت این مرکز داده شهریور سال ۱۴۰۱ میان مدیرعامل آسیاتک و حمید برومند، قائم مقام وقت دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد امضا شد.

آغاز عملیات عمرانی مگادیتاسنتر آسیاتک در ماکو

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
