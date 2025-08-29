به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، پنج‌شنبه ششم شهریورماه ۱۴۰۴، به مناسبت هفته دولت، مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در استان آذربایجان‌غربی، با حضور دکتر سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، دکتر رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، دکتر بهزاد اکبری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، مهندس میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، دکتر نیک‌محمد بلوچ‌زهی مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری (USO)، قاسم جلیلی‌نژاد مدیر کل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات آذربایجان غربی، جمعی از مدیران استانی و منطقه‌ای و اصحاب رسانه، در قالب جلسه شورای اداری استان در استانداری آذربایجان‌غربی، به صورت آنلاین برگزار شد.

در این مراسم، پس از توضیحاتی که معاون پروژه ایرانسل از اقدام‌های انجام شده در استان آذربایجان غربی ارائه داد، وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، با قدردانی از اقدامات ایرانسل در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ملی افزود: توسعه پوشش ارتباطات در مناطق روستایی و گسترش شبکه 5G، علاوه بر افزایش عدالت ارتباطی، زمینه‌ساز رشد اقتصادی و اجتماعی این مناطق می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات با تأکید بر اهمیت آموزش و مهارت‌آموزی اعلام کرد که برنامه‌هایی مانند «ایران دیجیتال» مسیر پیشرفت در اقتصاد دیجیتال را هموار می‌کنند و به جوانان و نخبگان استان امکان می‌دهند، استعدادهای خود را به توانمندی‌های عملی تبدیل کنند.

وی همچنین بر نقش موقعیت جغرافیایی آذربایجان‌غربی در توسعه همکاری‌های فناورانه و انتقال دانش و ضرورت سرمایه‌گذاری در مراکز داده و نیروگاه‌های خورشیدی برای تولید محتوای دیجیتال و اشتغال‌زایی تأکید کرد.

هاشمی در ادامه با اشاره به چرخه اتصال فناوری در مناطق شهری و روستایی استان توضیح داد که اتصال به نسل‌های مختلف شبکه، مسیر نو شدن و به‌روزرسانی مداوم زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند و توسعه فناوری استان را شکل می‌دهد. هر روستا یا شهری که امروز به نسل سوم یا چهارم متصل می‌شود، فردا امکان ارتقا به نسل پنجم را خواهد داشت.

در این رویداد، از طریق ارتباط زنده تصویری، سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در روستای گل شهرستان نقده، با اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال از محل منابع عمومی اجباری (USO)، رسماً به بهره‌برداری رسید و به این ترتیب، روستای گل با مجموع ۲۴۸ خانوار و ۸۱۰ نفر جمعیت، تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفت.

ایرانسل، با هدف توسعه بیش از پیش زیرساخت‌های ارتباطی، بیش از ۹۰ درصد جمعیت ایران را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده که این آمار در شهرهای بزرگ ۱۰۰ درصد و در شهرهای دیگر نیز، نزدیک به این میزان است. ایرانسل همچنین برای تکمیل پوشش ارتباطی کشور، علاوه بر شهرها، پروژه بزرگ USO (خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری‌اطلاعات) را بر اساس ابلاغ وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در روستاها پیش برده و با نصب و راه‌اندازی یا ارتقای تکنولوژی سایت‌های ارتباطی، روستاهای بالای ۲۰ خانواری که طبق برنامه وزارت ارتباطات به ایرانسل واگذار شده‌اند را تحت پوشش اینترنت پرسرعت تلفن‌همراه، قرار داده است.

در این مراسم، همچنین طی یک ارتباط آنلاین با سایت ارتباطی 5G ایرانسل در شهر ارومیه، با حضور مدیر ارشد منطقه شمال‌غرب ایرانسل در محل بهره‌برداری، این سایت نسل پنجم ارتباطی به طور رسمی افتتاح و سرعت دانلود ۲۱۴۸ مگابیت برثانیه در این سایت شهری، ثبت شد.

ایرانسل، تاکنون در مجموع ۱۱۶۵ سایت نسل پنج را در ایران راه‌اندازی کرده که از این تعداد، ۲۸ سایت در استان آذربایجان غربی و ۱۷ سایت در شهر ارومیه قرار دارد.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت اینترنت ایران، از سال ۱۳۹۵، مطالعه فناوری نسل پنج را با همکاری مراکز دانشگاهی داخلی و شرکت‌های معتبر بین‌المللی آغاز کرد و توانست در شهریور ماه ۱۳۹۶، نمونه شبکه کامل 5G را در حضور وزیر وقت ارتباطات، آزمایش کند.

ایرانسل، اول مرداد ۱۳۹۹، نخستین سایت تجاری 5G ایران را در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات راه‌اندازی کرد که این سایت، توسط رئیس‌جمهوری وقت به صورت آنلاین افتتاح شد.

از تیرماه ۱۴۰۱، ایرانسل توسعه فراگیر 5G در ایران را آغاز کرد و در بهمن‌ماه ۱۴۰۱، ۴۰۰مین سایت 5G ایرانسل، توسط وزیر وقت ارتباطات افتتاح شد.

ایرانسل در دی‌ماه ۱۴۰۲ از شبکه 5G-SA رونمایی کرد و همزمان با ثبت رکورد سرعت ۶.۵ گیگابیت بر ثانیه، رسماً وارد نسل ۵.۵ شبکه تلفن همراه شد.

در تیرماه ۱۴۰۳، بالاترین سرعت اینترنت ایران با عدد ۷.۵ گیگابیت بر ثانیه بر بستر شبکه 5G-SA ایرانسل به ثبت رسید.

دی‌ماه سال ۱۴۰۳، با حضور دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری و دکتر سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، قابلیت پیشرفته «تماس نسل پنجم یا 5G New Calling» ایرانسل، به‌صورت رسمی رونمایی شد.

پیش از این و در جدیدترین رویداد توسعه شبکه نسل پنج ایرانسل، چهارم شهریور ماه ۱۴۰۴، ۱۱۶۴مین سایت‌ نسل پنجم ایرانسل با حضور معاون رئیس‌جمهوری در آمل، افتتاح شد و سرعت دانلود ۱.۹۵۱ گیگابیتی در این سایت شهری، ثبت شد. با افتتاح امروز، تعداد سایت‌های 5G ایرانسل در ایران، به عدد ۱۱۶۵ رسید.

