مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور ایرانسل در ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته

حضور ایرانسل در ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته
ایرانسل با حضور در ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته، مجموعه‌ای از راهکارهای نوین در حوزه حمل‌ونقل هوشمند و مدیریت ناوگان را ارائه می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با حضور در ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته، مجموعه‌ای از راهکارهای هوشمند خود را در حوزه مدیریت ناوگان و خودروی متصل ارائه می‌دهد.

در این رویداد تخصصی، ایرانسل با معرفی سامانه مدیریت هوشمند ناوگان (FMS) و سرویس خودروی متصل (Connected Cars)، نوآوری‌های خود را در زمینه بهینه‌سازی فرآیندهای حمل‌ونقل، افزایش بهره‌وری و ارتقای ایمنی به نمایش می‌گذارد.

سامانه مدیریت هوشمند ناوگان ایرانسل (FMS)، یک راهکار جامع و یکپارچه مبتنی بر اینترنت اشیا و فضای ابری است که امکان جمع‌آوری و تحلیل تمامی اطلاعات قابل اندازه‌گیری خودروها را فراهم می‌کند. این سامانه از سه بخش اصلی شامل سخت‌افزار و سنسورها، بستر انتقال اطلاعات و نرم‌افزارهای مدیریتی تشکیل شده و با ترکیب این اجزا، قابلیت مدیریت کامل ناوگان، کنترل عملکرد رانندگان و خودروها، نظارت بر بار و سوخت، مدیریت تعمیر و نگهداری خودرو و برنامه‌ریزی مأموریت‌ها و پروژه‌ها را در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌دهد.

از ویژگی‌های کلیدی این سامانه می‌توان به مدیریت کاربران با سطوح دسترسی متفاوت، پردازش نقشه و سرویس‌های مکان‌محور، پشتیبانی از پروتکل‌ها و سخت‌افزارهای مختلف ردیاب و همچنین قابلیت تطبیق با صنایع گوناگون از جمله مواد غذایی، دارویی، امدادی، نفت و گاز، خدمات شهری، حمل‌ونقل عمومی و حتی صنعت بیمه اشاره کرد.

سرویس خودروی متصل ایرانسل نیز با بهره‌گیری از حسگرها و تجهیزات پیشرفته، خودرو را به یک وسیله نقلیه هوشمند تبدیل می‌کند. این سرویس با استفاده از ابزارهایی همچون دوربین نظارت بر رفتار راننده (با قابلیت هشدار خواب‌آلودگی، حواس‌پرتی و تماس اضطراری SOS)، دوربین نظارت بر جاده (تشخیص خطوط و تابلوها و شناسایی عابران)، دستگاه رادار (تشخیص محرک‌ها و هشدارهای ایمنی لحظه‌ای)، دستگاه ردیاب (ردیابی آنلاین خودرو و ارسال هشدارهای اضطراری) و Telematics Box  (ارتباط با ECU  و ارسال داده‌ها بر بستر اینترنت 4G و تحلیل رفتار راننده)، امکان افزایش ایمنی سفر و هوشمندسازی وسیله نقلیه را فراهم می‌کند.

علاوه‌بر تجهیزات، اپلیکیشن خودروی متصل ایرانسل نیز با رابط کاربری ساده، امنیت داده‌ها، قابلیت مقیاس‌پذیری و کاهش اثرات زیست‌محیطی، تجربه‌ای نوین از حمل‌ونقل هوشمند را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

راهکارهای سازمانی ایرانسل در حوزه حمل‌ونقل، با تکیه بر فناوری‌های نوین همچون اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و شبکه‌های پرسرعت، نقشی کلیدی در حرکت به سمت حمل‌ونقل هوشمند و پایدار ایفا می‌کنند.

ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته از ۶ تا ۹ شهریورماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و ایرانسل از ساعت ۹ تا ۱۵ با حضور در سالن ۶ در این رویداد، میزبان فعالان و متخصصان حوزه حمل‌ونقل و لجستیک خواهد بود.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به صفحه اصلی وب‌سایت  راهکارهای سازمانی ایرانسل مراجعه کنند. همچنین می‌توان با شماره‌گیری کد دستوری #۳* از خطوط ایرانسلی یا ارسال ایمیل به نشانی  EB@mtnirancell.ir، با کارشناسان ایرانسل، در ارتباط باشند.

