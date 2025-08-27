از سوله متروکه تا ساختمان اداری؛ محلهای کشف تجهیزات ماینینگ غیرمجاز؛
۲۵۰ هزار ماینر غیرقانونی زیر تیغ شناسایی دولت
سخنگوی دولت گفت: تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار دستگاه استخراجکننده رمزارز غیرقانونی در نقاط مختلف کشور شناسایی و ضبط شده است.
به گزارش ایلنا؛ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پس از جلسه هیأت وزیران در جمع خبرنگاران، در خصوص اقدامات دولت برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز اظهار کرد: با توجه به امکان پایش مصرف غیرعادی برق در واحدها، شناسایی مراکز ماینینگ غیرقانونی در حال انجام است.
وی توضیح داد: تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف کشور کشف شده که محل استقرار آنها متنوع بوده است؛ از سولههای متروکه و زمینهای کشاورزی گرفته تا برخی ادارات و اماکن عمومی.
مهاجرانی با تأکید بر اینکه دولت عزم جدی برای مقابله با این سوءاستفادهها دارد، خاطرنشان کرد: روند کشف و جمعآوری این تجهیزات همچنان ادامه دارد و انتظار میرود بهزودی هرگونه استفاده غیرقانونی از منابع عمومی به طور کامل متوقف شود.