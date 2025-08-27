۲۵۰ هزار ماینر غیرقانونی زیر تیغ شناسایی دولت

به گزارش ایلنا؛ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پس از جلسه هیأت وزیران در جمع خبرنگاران، در خصوص اقدامات دولت برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز اظهار کرد: با توجه به امکان پایش مصرف غیرعادی برق در واحدها، شناسایی مراکز ماینینگ غیرقانونی در حال انجام است.

وی توضیح داد: تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف کشور کشف شده که محل استقرار آنها متنوع بوده است؛ از سوله‌های متروکه و زمین‌های کشاورزی گرفته تا برخی ادارات و اماکن عمومی.

مهاجرانی با تأکید بر اینکه دولت عزم جدی برای مقابله با این سوءاستفاده‌ها دارد، خاطرنشان کرد: روند کشف و جمع‌آوری این تجهیزات همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود به‌زودی هرگونه استفاده غیرقانونی از منابع عمومی به طور کامل متوقف شود.

