از سوله متروکه تا ساختمان اداری؛ محل‌های کشف تجهیزات ماینینگ غیرمجاز؛

۲۵۰ هزار ماینر غیرقانونی زیر تیغ شناسایی دولت

کد خبر : 1678950
سخنگوی دولت گفت: تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار دستگاه استخراج‌کننده رمزارز غیرقانونی در نقاط مختلف کشور شناسایی و ضبط شده است.

به گزارش ایلنا؛ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پس از جلسه هیأت وزیران در جمع خبرنگاران، در خصوص اقدامات دولت برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز اظهار کرد: با توجه به امکان پایش مصرف غیرعادی برق در واحدها، شناسایی مراکز ماینینگ غیرقانونی در حال انجام است.

وی توضیح داد: تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف کشور کشف شده که محل استقرار آنها متنوع بوده است؛ از سوله‌های متروکه و زمین‌های کشاورزی گرفته تا برخی ادارات و اماکن عمومی.

مهاجرانی با تأکید بر اینکه دولت عزم جدی برای مقابله با این سوءاستفاده‌ها دارد، خاطرنشان کرد: روند کشف و جمع‌آوری این تجهیزات همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود به‌زودی هرگونه استفاده غیرقانونی از منابع عمومی به طور کامل متوقف شود.

