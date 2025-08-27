سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری کرهجنوبی در آمریکا؛
تراشه، هوافضا، انرژی و مواد حیاتی
به گزارش ایلنا؛ در پی نشست واشنگتن میان رؤسای جمهور آمریکا و کرهجنوبی، سئول بستهای از سرمایهگذاریهای شرکتهای کرهای در آمریکا به ارزش ۱۵۰ میلیارد دلار را اعلام کرد؛ طرحی که طیف وسیعی از صنایع؛ از هوش مصنوعی و نیمههادیها تا زیستفناوری، کشتیسازی، هستهای و هوافضا و ... را پوشش میدهد.
در هوافضا، «کُرینایر» خرید ۱۰۳ فروند بوئینگ (۳۶.۲ میلیارد دلار) و توافق ۱۳.۷ میلیارددلاری با GE Aerospace را رسانهای کرد؛ در نیمههادی، این بسته مکمل پروژههای موجود مثل فَب جدید سامسونگ در تگزاس است. در انرژی، قراردادهای بلندمدت LNG و همکاریهای زنجیره تأمین هستهای (از غنیسازی تا SMR) اعلام شد. همچنین تفاهمنامههایی در کشتیسازی برای تقویت ظرفیتهای دریایی آمریکا مطرح گردید.
در کنار این، دو کشور در حال کار بر توافق «غیرالزامآور» برای هدایت یک بسته مالی ۳۵۰ میلیارددلاری در راستای صنایع راهبردی؛ از مواد معدنی حیاتی و باتری تا تراشه، دارو، کوانتوم و AI و ... هستند. پیام ژئواقتصادی روشن است: بازآرایی زنجیرههای عرضه راهبردی با محوریت آمریکا و متحدان، با تمرکز بر امنیت صنعتی، تنوع منابع مواد و تعمیق ظرفیت تولیدی.
برای نیمههادیها، این میتواند به تسریع تولید تراشه در خاک آمریکا، دسترسی مطمئنتر به ژرمانیم؛ فلزات کمیاب و ایجاد پیوندهای عمیقتر در اکوسیستم تجهیزات/مواد منجر شود.
منتقدان البته از ریسکهای اجرایی، چالشهای ارزیابی اثرات یارانهای و همپوشانی پروژههای «از پیش اعلامشده» میگویند؛ بااینحال، جمعبندی امروز نشان میدهد موج سرمایهگذاریهای صنعتی-فناورانه آسیا در آمریکا در فاز تازهای قرار گرفته است.