عملکرد Nvidia؛ مایه امید یا تیر خلاصی بر حباب AI؟

به گزارش ایلنا؛ با افزایش تردید درباره بازده واقعی سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه هوش مصنوعی، چشم‌ها به گزارش مالی پیش‌روی انویدیا (Nvidia) دوخته شده است. ارزش بازار Nvidia به حدود 4.4 تریلیون دلار رسیده که معادل ۸ درصد از مجموع بازار S&P 500 است.

تحلیلگران انتظار دارند درآمد این شرکت در سال جاری با رشد ۵۳ درصدی به حدود ۴۶٫۰۲ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که از برآوردهای قبلی Nvidia فراتر می‌رود.

گزارش مالی Nvidia؛ نقطه عطفی در سنجش واقعی‌بودن رشد AI یا نشانه‌ای از توده‌بازی در بازار

با این حال، نگرانی‌ها در بین سرمایه‌گذاران افزایش یافته است؛ مطالعاتی مانند گزارش MIT نشان می‌دهند که ۹۵ درصد از شرکت‌هایی که در ابزارهای تولیدی متکی به هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، هنوز بازده مؤثری در درآمد عملیاتی مشاهده نکرده‌اند.

در نتیجه، اگر Nvidia نتایج مالی قابل‌توجهی ارائه دهد، ممکن است بار دیگر باور به رشد AI را احیا کند؛ در غیر این‌صورت، این اتفاق می‌تواند نگرانی‌ها از وجود حباب AI را تشدید کند—به‌ویژه در بازاری که با نوسان و انتظار بالا همراه است.

انتهای پیام/