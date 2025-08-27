آمار خیرهکننده؛ سهچهارم از بازار گوشیهای تاشو چین در اختیار هواوی است
هواوی با فاصلهی بسیار چشمگیر از رقبا، در بازار گوشیهای تاشدنی چین پادشاهی میکند.
ایلنا: براساس جدیدترین گزارشها، هواوی در نیمهی اول سال ۲۰۲۵ حدود ۷۵ درصد یا بهعبارتی دیگر، سهچهارم از سهم بازار گوشیهای تاشدنی چین را بهخود اختصاص داده است. در نیمهای اول سال میلادی جاری، حجم کل عرضهی گوشیهای تاشو در چین ۱۲٫۶ درصد افزایش یافت.
از زمان معرفی اولین مدل تاشدنی گوشی هواوی در سال ۲۰۱۹، این شرکت در مجموع بیشاز ۱۰ میلیون دستگاه تاشدنی بهبازار عرضه کرده است. بخشی از محبوبیت هواوی در بازار تاشدنیها به ارائهی محصولات نوآورانه مانند Mate XT برمیگردد.
هواوی علاوهبر سختافزار، روی جنبهی نرمافزاری گوشیهای تاشدنی خود هم کار میکند تا محبوبیتش بین کاربران دوچندان شود.
آنر، اوپو، شیائومی و ویوو با فاصلهی قابلتوجه از هواوی، بهترتیب ۸٫۴، ۶٫۱، ۳٫۷ و ۳ درصد از سهم بازار گوشیهای تاشدنی چین را در اختیار دارند.