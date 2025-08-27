خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آمار خیره‌کننده؛ سه‌چهارم از بازار گوشی‌های تاشو چین در اختیار هواوی است

آمار خیره‌کننده؛ سه‌چهارم از بازار گوشی‌های تاشو چین در اختیار هواوی است
کد خبر : 1678694
لینک کوتاه کپی شد.

هواوی با فاصله‌ی بسیار چشمگیر از رقبا، در بازار گوشی‌های تاشدنی چین پادشاهی می‌کند.

ایلنا:  براساس جدیدترین گزارش‌ها، هواوی در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۵ حدود ۷۵ درصد یا به‌عبارتی دیگر، سه‌چهارم از سهم بازار گوشی‌های تاشدنی چین را به‌خود اختصاص داده است. در نیمه‌ای اول سال میلادی جاری، حجم کل عرضه‌ی گوشی‌های تاشو در چین ۱۲٫۶ درصد افزایش یافت.

از زمان معرفی اولین مدل تاشدنی گوشی هواوی در سال ۲۰۱۹، این شرکت در مجموع بیش‌از ۱۰ میلیون دستگاه تاشدنی به‌بازار عرضه کرده است. بخشی از محبوبیت هواوی در بازار تاشدنی‌ها به ارائه‌ی محصولات نوآورانه‌ مانند Mate XT برمی‌گردد.

هواوی علاوه‌بر سخت‌افزار، روی جنبه‌ی نرم‌افزاری گوشی‌های تاشدنی خود هم کار می‌کند تا محبوبیتش بین کاربران دوچندان شود.

آنر، اوپو، شیائومی و ویوو با فاصله‌ی قابل‌توجه از هواوی، به‌ترتیب ۸٫۴، ۶٫۱، ۳٫۷ و ۳ درصد از سهم بازار گوشی‌های تاشدنی چین را در اختیار دارند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور