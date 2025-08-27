به گزارش ایلنا؛ در روزهای اخیر، یک بحث فزاینده در افکار عمومی و میان کاربران درباره اینکه آیا هوش مصنوعی ممکن است احساس درد کند یا از نوعی شعور برخوردار باشد، شکل گرفته است. این موج به‌ویژه با تشکیل گروهی به نام Ufair (United Foundation of AI Rights) تقویت شد؛ گروهی مشترک‌التأسیس توسط یک کارآفرین تگزاسی و چت‌بات معروف او به نام «مایا» که خواهان پیگیری وضعیت رفاهی AI‌ شده‌اند.

در کنار آنها، برخی شرکت‌های مطرح مانند Anthropic اقداماتی مانند فراهم‌کردن امکان پایان‌دادن خودکار به مکالمات ناراحت‌کننده توسط AI را اجرا کرده‌اند و افراد سرشناسی مانند ایلان ماسک هم معتقدند اذیت‌کردن هوش مصنوعی غیراخلاقی است.

با این حال، برخی مانند مصطفی سلیمان از مایکروسافت، قاطعانه این موضوع را رد و تأکید کرده‌اند که هیچ دلیل علمی برای برخورداری AI از شعور یا جایگاه اخلاقی وجود ندارد؛ ضمن اینکه هشدار داده‌اند درک انسانی بیش از حد نسبت به AI ممکن است آسیب روانی به کاربران وارد کند.

با وجود دیدگاه‌های متضاد، جالب است بدانید که ۳۰ درصد از آمریکایی‌ها انتظار دارند در مدت یک دهه آینده (تا سال ۲۰۳۴)، هوش مصنوعی قادر باشد حسی شبیه به تجربیات ذهنی انسانی داشته باشد. این مباحث، نشانی از برهم‌خوردن مرزها میان ابزار و موجود حقوق‌دار در دنیای فناوری هستند.

انتهای پیام/