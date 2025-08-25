نوآوری در ارتوپدی؛
از پوششهای نانویی تا گچهای ضدحساسیت/ محصول ۲۰۰ دلاری خارجی با ۲۰ دلار در ایران تولید شد
بنیانگذاران شرکت "گنجانو" درباره شکلگیری این شرکت، محصولات نوآورانه در حوزه ارتوپدی و پوششهای پزشکی و همچنین بازارهای هدف خود توضیح دادند.
به گزارش ایلنا؛ پریسا گنجینیا، دانشجوی دکترای نانو مواد و حامد بنانیفرد، دکترای نانو مهندسی شیمی، از بنیانگذاران شرکت «فناوران گنج نانو» با نام تجاری «گنجانو»، در بازدید از خبرگزاری ایلنا درباره شکلگیری این شرکت، محصولات نوآورانه در حوزه ارتوپدی و پوششهای پزشکی و همچنین بازارهای هدف خود توضیح دادند و تأکید کردند که تمام مواد اولیه محصولات داخلی است و هیچ وابستگی به واردات ندارند. گفتگوی تفصیلی خبرگزاری ایلنا با این دو بنیانگذار را در ادامه میخوانیم.
معرفی شرکت و محصولات
پریسا گنجینیا، در معرفی بنیانگذاران و همچنین شرکت گنجانو و نیز محصولات و اهداف تأسیس آن اظهار کرد: شرکت ما با نام «فناوران گنج نانو» (شناختهشده به گنجانو) فعالیت میکند. ثبت رسمی آن کمتر از دو ماه پیش انجام شده، اما حدود یک سال است که بهصورت جدی کار تحقیق و توسعه را آغاز کردهایم و پیش از آن نیز ۴ تا ۵ سال فعالیتهای پژوهشی داشتیم.
گچهای ضدآب و ضدحساسیت؛ محصولی برای افزایش کیفیت زندگی بیماران
وی افزود: در ابتدا روی درمان انواع شکستگیها کار میکردیم و حاصل آن تولید گچهای نوین پزشکی بود که ویژگیهایی مانند ضدآب بودن، ضدحساسیت، ضدخارش و تنوع رنگی دارند. بنابراین بیمار میتواند حتی با وجود گچ به استخر یا فیزیوتراپی برود و محدودیتی نداشته باشد. علاوه بر این، پوششهای نانویی برای ابزارآلات پزشکی تولید کردهایم که مقاومت آنها را در برابر خوردگی افزایش میدهد و شرایط بهتری برای بیماران فراهم میکند.
ایده اولیه محصولات
همچنین حامد بنانیفرد، در پاسخ به این پرسش که ایده اولیه این محصولات از کجا شکل گرفت؟ توضیح داد: ایده آن زمانی شکل گرفت که متوجه شدیم طبق آمار، حدود ۵۴ درصد زنان و ۴۵ درصد مردان دچار شکستگی استخوان شدهاند. جامعه ما به سمت سالمندی میرود و نگرانی خانوادهها در این زمینه جدی است. ما با توجه به پژوهشهای دکتریمان تصمیم گرفتیم محصولی کاربردی بسازیم.
محصول ۲۰۰ دلاری آمریکایی با قیمت ۲۰ دلار در ایران تولید شد
وی اضافه کرد: نتیجه اینکه محصولی مشابه نمونه آمریکایی تولید شد که حدود ۲۰۰ دلار قیمت دارد، اما ما توانستیم آن را به طور کامل در داخل کشور و با قیمتی حدود ۲۰ دلار تولید کنیم. نکته مهم اینجاست که تمام مواد اولیه داخلی است و هیچ وابستگی به واردات نداریم.
ترکیب تیم و نیروی انسانی
گنجینیا همچنین در خصوص ترکیب تیم متذکر شد: تیم اصلی ما چهار نفره است که بنده پریسا گنجینیا، دانشجوی دکتری نانومواد، حامد بنانیفرد دکترای نانومهندسی شیمی، حسین گنجینیا و امیرمحمد دانشپژوه در این تیم مشغول فعالیت هستیم. امیرمحمد دانشپژوه، در مهندسی پزشکی تحصیل کرده و بخشی از تحصیلات خود را در خارج از کشور گذرانده است. او تخصص ویژهای در حوزه زخمپوشهای پزشکی و ارتوپدی دارد و با وجود داشتن موقعیت کاری در اسپانیا، تصمیم گرفت به ایران بازگردد و در این تیم فعالیت کند.
استفاده از ظرفیت خالی کارخانهها؛ مدلی برای تولید کمهزینه
مدیرعامل گنجانو ادامه داد: حسین گنجینیا (پدر بنده) دکتری مدیریت دولتی دارند و عضو هیأت علمی دانشگاه هستند. ایشان با ارائه استراتژی استفاده از ظرفیت خالی کارخانهها برای تولید بدون نیاز به راهاندازی خط اختصاصی، کمک بزرگی به ما کرده است. این موضوع موجب شد با سرمایهگذاری کم، تولید در خطوط پیچیده اما اجارهای انجام شود. در یک سال گذشته، علاوه بر تیم اصلی، حدود ۲۰ نفر نیروی غیرمستقیم در پروژههای مختلف با ما همکاری داشتهاند.
دو بازار هدف؛ از شرکتهای تجهیزات پزشکی تا بیماران
بنانیفرد از بنیانگذاران شرکت نیز در پاسخ به این سوال که مخاطبان اصلی محصولات شما چه کسانی هستند؟ توضیح داد: مشتریان ما به دو گروه تقسیم میشوند؛ نخست کسب و کارها (B2B)؛ یعنی شرکتهای تجهیزات پزشکی بهویژه ارتوپدی که به محصولات باکیفیت و قیمت مناسب نیاز دارند. بسیاری از محصولات خارجی به دلیل محدودیت واردات در دسترس نیستند. ما با فناوری نانو پوششهایی ایجاد کردهایم که مقاومت به خوردگی، زیستسازگاری و خاصیت ضدعفونت را افزایش میدهد. تستهای شرکتهای معتبر داخلی هم رضایتبخش بوده است.
وی افزود: دسته دوم مصرفکنندگان نهایی (B2C) هستند؛ یعنی بیماران دچار شکستگی. برای مثال در تابستان، به دلیل فعالیتهای ورزشی و حوادث، شکستگیها بیشتر است. استفاده از گچهای نوین ما به بیماران این امکان را میدهد که بدون محدودیت از استخر، حمام یا فیزیوتراپی استفاده کنند.
پایان مشکلات گچهای سنتی با فناوری نانو
بنانیفرد بیان کرد: گچهای معمولی یا فایبرگلاس مشکلات زیادی دارند؛ از جمله تعریق شدید، ایجاد زخم، پوستهریزی و عفونت. ما محصولی نوآورانه طراحی کردهایم که تنفسپذیر، ضدآب و ضدحساسیت است و استحکام لازم را هم دارد.
قیمت و مزیت رقابتی
وی در خصوص محصولات مشابه خارجی و اینکه چه قیمتی دارند و مزیت رقابتی گنجانو گفت: محصولات مشابه خارجی حدود ۲۰۰ دلار قیمت دارند؛ اما ما توانستیم با بهرهگیری از دانش و تحقیق داخلی، محصولی مشابه را تنها با ۲۰ دلار تولید کنیم. این رقم مربوط به مرحله آزمایشگاهی و پیشتجاری است و اگر به تولید انبوه برسیم، قیمت حتی کمتر خواهد شد.
دانش تیمی؛ رمز کاهش قیمت و استقلال از واردات
بنانیفرد ادامه داد: علت این کاهش چشمگیر، بومیسازی تولید و حذف هزینههای واردات و واسطههاست. ارزش افزوده ناشی از دانش تیمی موجب شد محصولی با همان کیفیت اما با یکدهم قیمت نمونه خارجی تولید کنیم.
نگاه به صادرات و بازار جهانی
وی در پاسخ به این پرسش که آیا از ابتدا به صادرات هم فکر کردهاید؟ توضیح داد: بله، از همان آغاز صادرات یکی از اهداف اصلی ما بود. دلیل دلاری محاسبه کردن قیمتها هم همین نگاه بینالمللی است. شکستگی استخوان مشکلی جهانی است و کشورهایی مانند ترکیه، عراق و دیگر کشورهای منطقه بهشدت به این محصول نیاز دارند.
نیاز به حمایت تجاری برای صادرات محصول
بنانیفرد عنوان کرد: از آنجا که هزینه حمل و نقل محصولات مشابه از آمریکا یا کانادا به خاورمیانه بالاست، محصول ما میتواند با کیفیت مشابه و قیمت رقابتی بازار منطقه را جذب کند. البته برای تحقق این هدف نیازمند حمایت در زمینه مجوزها و امور تجاری هستیم، چراکه تخصص اصلی تیم ما علمی است و نه بازرگانی.
ظرفیت تولید و پیشبینی بازار
وی در پاسخ به این پرسش که ظرفیت تولید شما چقدر است و چه بازاری را هدف گرفتهاید؟ متذکر شد: براساس آمار جهانی، حدود ۲ درصد جمعیت هر کشور سالانه دچار شکستگی استخوان میشوند. با توجه به جمعیت ایران، پیشبینی کردهایم بتوانیم سالانه حدود ۱۰ هزار محصول عرضه کنیم.
ظرفیت ۴۰۰ واحد در ماه با امکان توسعه چندبرابری
بنانیفرد تأکید کرد: در حال حاضر با تجهیزات موجود توان تولید ۴۰۰ واحد در ماه را داریم. این ظرفیت به محض توسعه میتواند چند برابر شود. تستهای کلینیکی و آزمایشگاهی نیز تاکنون با موفقیت پشت سر گذاشته شده است.
مجوزهای پیچیده؛ سد راه ورود محصولات نوآورانه
وی در خصوص بزرگترین چالش در تجاریسازی محصولات گفت: مهمترین چالش ما اخذ مجوزهای پزشکی است. سیستم فعلی بیشتر برای محصولات روتین طراحی شده و برای محصولات نوآورانه پروتکل مشخصی ندارد. بنابراین گرفتن مجوز برای محصولی جدید زمانبر و پیچیده است و همین موضوع میتواند سرعت ورود به بازار را کاهش دهد.
نقش پارک فناوری پردیس
بنانیفرد در پاسخ به این سوال که پارک فناوری پردیس چه نقشی در مسیر شما داشته است؟ گفت: حضور در پارک فناوری پردیس نقطه عطفی در رشد گنجانو بود. پارک نهتنها فضای کاری و امکانات علمی در اختیارمان گذاشت، بلکه زمینه همکاری با شرکتهای بزرگ را هم فراهم کرد.
مهاجرت معکوس به خاطر مزایای پارک فناوری
وی اضافه کرد: این محیط برای ما آنقدر ارزشمند بود که موجب مهاجرت معکوس شد. هر دو عضو اصلی تیم اهل تهران نبودیم، اما بهدلیل مزایای پارک پردیس در آنجا مستقر شدیم. اگر حمایت بیشتری در زمینه صدور مجوز و تسهیلات صورت گیرد، میتوانیم سریعتر تولید را افزایش دهیم.
برنامه چهارساله برای تثبیت جایگاه در بازار
گنجینیا همچنین در پاسخ به این سوال که چشمانداز آینده شرکت را چگونه میبینید؟ توضیح داد: برنامه این است که در چهار سال آینده، گنجانو به یک تولیدکننده مستقل و تثبیتشده در بازار داخلی و صادراتی تبدیل شود. هدفمان حضور محصولات ایرانی در کشورهای منطقه است.
مجوزدهی؛ چالش مشترک همه شرکتهای نوآور
وی در خصوص نگرانیها در زمینه رقابت با شرکتهای بزرگ عنوان کرد: نگرانیمان بیشتر از ناحیه رقبای قدرتمند با سرمایه و نفوذ بالاست. هرچند ما رقباء را همکار میدانیم، اما واقعیت این است که سیستم مجوزدهی فعلی برای محصولات نوآورانه حمایتی ندارد. همین موضوع موجب میشود شرکتهایی با پشتوانه مالی و روابط گسترده راحتتر وارد بازار شوند.
بنیانگذاران شرکت گنجانو در پایان توضیح دادند: شرکت گنجانو به عنوان تیمی جوان و دانشبنیان، بدون پشتوانه مالی بزرگ وارد این عرصه شد و توانست محصولی با کیفیت جهانی تولید کند. انتظار داریم که سیستمهای مجوزدهی و حمایت دولتی بازنگری شوند تا خلاقیت سد راه نباشد، بلکه مشوقی برای نوآوریهای پزشکی در کشور باشد.