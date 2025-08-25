ثبت سرعت ۱.۹۳۳ گیگابیتی 5G همراه اول در حضور وزیر ارتباطات

به گزارش ایلنا، همزمان با سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان یزد برای بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی، همراه اول از سایت جدید 5G خود رونمایی کرد و سرعت ۱۹۳۳ مگابیت‌برثانیه را به ثبت رساند.

در این مراسم، همراه اول از سایت ۵G شهید معظمی و یک سایت ۴G در استان یزد، با دستور وزیر ارتباطات رونمایی کرد.

همراه اول طی یک‌سال اخیر ۱۱۳۰ سایت جدید راه‌اندازی و ۱۳۱۵ روستا را به شبکه ملی اطلاعات متصل کرده است.

وزیر ارتباطات ضمن قدردانی از این اقدامات، بر تسریع اجرای پروژه فیبرنوری یزد تأکید کرد.

