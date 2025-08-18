به گزارش ایلنا؛ پژوهشگران معتقدند محدودیت‌های حرکتی ربات‌های انسان‌نما مانند Atlas و Optimus مانع اصلی برای حضور آنها در زندگی روزمره است و راه‌حل این مشکل در توسعه «هوش مکانیکی» نهفته است.

بر اساس این دیدگاه، بدنه‌های سخت و مصنوعی ربات‌ها مانع از هماهنگی طبیعی با محیط می‌شود و همین موضوع مصرف انرژی بالایی به همراه دارد. به طور مثال، ربات Optimus تسلا تنها برای برداشتن یک قدم ساده حدود ۵۰۰ وات انرژی صرف می‌کند؛ در حالی که یک انسان در زمان پیاده‌روی سریع کمتر از ۳۰ وات نیاز دارد.

کارشناسان می‌گویند حتی با پیشرفت نرم‌افزاری، ربات‌ها بدون طراحی بدنه‌های انعطاف‌پذیر همچنان ناکارآمد خواهند بود. نمونه‌هایی مانند Atlas و Optimus با وجود توانایی‌های چشمگیر هنوز قادر به انجام روان بسیاری از حرکات انسانی نیستند.

به گفته پژوهشگران، آینده رباتیک وابسته به ترکیب هوش مصنوعی با ساختارهای هوشمند و الهام‌گرفته از طبیعت است؛ بدنه‌هایی که با استفاده از مفاصل نرم و تاندون‌های فنری می‌توانند بدون نیاز به پردازش سنگین رایانه‌ای، به شکل طبیعی با محیط هماهنگ شوند.

