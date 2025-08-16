فناوری واقعیت افزوده در خدمت آرامش رانندگان

به گزارش ایلنا؛ شرکت خودروسازی چینی اکس‌پنگ با معرفی ایده‌ای نوآورانه تلاش می‌کند عصبانیت رانندگان را کاهش دهد. خودرو P7 این کمپانی به کاربران امکان می‌دهد با استفاده از ایموجی‌های مجازی و فناوری واقعیت افزوده، احساسات خود را به دیگر رانندگان منتقل کنند.

به جای بوق زدن یا نشان دادن واکنش‌های عصبی، راننده می‌تواند ایموجی‌های خندان، طنز یا پیام‌های کوتاه را روی شیشه یا صفحه نمایش مجازی خودرو دیگران مشاهده کند. هدف اصلی این فناوری، کاهش استرس رانندگی و ایجاد تجربه‌ای لذت‌بخش‌تر است.

اکس‌پنگ با این رویکرد نشان می‌دهد که صنعت خودرو می‌تواند فراتر از قدرت موتور و سرعت، روی تعامل انسانی و هیجان مثبت رانندگان تمرکز کند و تجربه رانندگی را به سطح جدیدی برساند.

انتهای پیام/