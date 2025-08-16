عینک هوشمند؛ گام تازهای برای کمک به افراد کمشنوا؛
هوش مصنوعی، صدای مکالمات را برای کمشنواها شفاف میکند
پژوهشگران اسکاتلندی موفق به طراحی نمونهای از عینکهای هوشمند شدهاند که میتواند با کمک هوش مصنوعی، کیفیت مکالمات را برای افراد دچار کمشنوایی به طور چشمگیری بهبود دهد.
این فناوری نوین ترکیبی از لبخوانی دیجیتال، پردازش ابری و الگوریتمهای هوشمند است. عینک با استفاده از دوربین داخلی، فرد گوینده را شناسایی کرده و مکالمه ضبطشده را برای سِرورهای قدرتمند ارسال میکند. سپس صدا از نویزهای مزاحم جدا شده و در کوتاهترین زمان ممکن به سمعک کاربر بازگردانده میشود.
به گفته پروفسور ماتینی سلاتورای سرپرست این پروژه در دانشگاه هریوت-وات، هدف از ساخت این ابزار جایگزین کردن سمعک نیست، بلکه ارتقای توان آن است.
وی توضیح میدهد: فقط کافی است به فرد مورد نظر نگاه کنید تا سیستم، صدای او را انتخاب و شفاف به سمعک منتقل کند؛ حتی اگر چند نفر همزمان صحبت کنند.
بر اساس آمار مؤسسه سلطنتی ناشنوایان در بریتانیا، بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر در این کشور با مشکل درک مکالمات روزمره مواجه هستند. هرچند سمعکهای کنونی تا حدی نویز محیطی را کاهش میدهند؛ اما در محیطهای شلوغ کارایی کافی ندارند.
پژوهشگران امیدوارند این عینک هوشمند تا سال ۲۰۲۶ در دسترس عموم قرار گیرد و در حال حاضر نیز در حال رایزنی با شرکتهای تولیدکننده سمعک برای کاهش هزینه و عرضه گستردهتر این فناوری هستند.