به گزارش ایلنا؛ در جریان بازدید سیدمحمدمهدی هادوی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ماشین‌سازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی، از یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات تهران، فناوری پایش هوشمند تجهیزات صنعتی معرفی شد.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ماشین‌سازی گفت: توسعه سامانه‌های پایش وضعیت و کاهش وابستگی صنایع به فناوری‌های خارجی از اولویت‌های کلیدی در راستای اقتصاد دانش‌بنیان است.

هادوی افزود: نوآوری‌های فناورانه این شرکت‌ها سالانه صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجهی به اندازه 2 میلیون دلار به همراه دارد و زمینه ارتقای بهره‌وری، کاهش خاموشی‌های اضطراری و بهبود مدیریت دارایی‌های صنعتی را فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: حمایت از چنین ظرفیت‌هایی باید در اولویت برنامه‌های توسعه فناوری کشور قرار گیرد.

دبیر ستاد همچنین تأکید کرد: این شرکت با عضویت در انجمن‌های تخصصی صنعت و آغاز فرآیندهای رسمی همکاری با ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ماشین‌سازی، می‌تواند دامنه فعالیت‌های خود را به‌طور قابل‌توجهی گسترش دهد.

هادوی اضافه کرد: ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ماشین‌سازی آماده است با همکاری شرکت‌های فناور توانمند، مسیر تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته صنعتی را تسهیل کرده و بازار داخلی و صادراتی محصولات آنها را گسترش دهد.

انتهای پیام/