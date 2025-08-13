معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری:
بستههای حمایتی ویژه، موتور جهش صادرات شرکتهای دانشبنیان/ حمایتهای هدفمند، شرکتهای فناور را به بازار جهانی میرساند
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری گفت: بستههای حمایتی هدفمند برای ارتقای صادرات شرکتهای فناور در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا؛ تورج امرایی معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، در بازدید اخیر خود از شرکت دانشبنیان «پویندگان راه سعادت» اعلام کرد که بستههای حمایتی هدفمند برای ارتقای صادرات شرکتهای فناور در دستور کار قرار گرفته است.
وی در این بازدید، با تأکید بر رفع موانع صادراتی، از همکاری نزدیک با نهادهای مختلف از جمله گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی خبر داد و بیان کرد: مجموعهای از تسهیلات شامل تسهیل فرآیندهای گمرکی، رفع تعهدات ارزی و تسریع در تخصیص ارز، به شرکتهای دانشبنیان ارائه خواهد شد.
امرایی شرکت بازدیدشده را نمونهای موفق در مسیر صادرات دانست و افزود: شاخص صادرات به عنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی شرکتهای دانشبنیان در نظر گرفته میشود. بازدیدهای میدانی و گفتوگو با مدیران شرکتها، ابزار مهمی برای شناسایی دقیق نیازها و ارائه راهکارهای عملیاتی است.