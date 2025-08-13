پیوند بازار ۹ تریلیون دلاری بازنشستگی آمریکا با ارزهای دیجیتال؛
رکوردشکنی ۴ تریلیون دلاری بازار رمزارز با فرمان جدید ترامپ
بازار جهانی رمزارزها همزمان با فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا با عبور از مرز ۴ تریلیون دلار، رکورد تازهای ثبت کرد.
به گزارش ایلنا، بازار جهانی رمزارزها با عبور از مرز ۴ تریلیون دلار، رکورد تازهای ثبت کرد. این جهش پس از آن اتفاق داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، فرمانی اجرایی صادر کرد که به طرحهای بازنشستگی ۴۰۱(کی) اجازه میدهد رمزارزها را نیز در سبد سرمایهگذاری خود بگنجانند.
در پی این تصمیم، ارزش بیتکوین به نزدیکی اوج تاریخی ۱۲۳ هزار دلار رسید و قیمت اتریوم، سولانا و دوجکوین نیز رشد دو رقمی را تجربه کردند. فرمان ترامپ که پس از رایزنی شرکتهای بزرگ مدیریت دارایی تصویب شد، رمزارزها را به بازار ۹ تریلیون دلاری صندوقهای بازنشستگی متصل میکند.
ترامپ در این فرمان تأکید کرده که کاهش محدودیتهای قانونی، دسترسی کارگران به بازدهی بهتر و تنوع دارایی را تضمین خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا پیش از این وعده داده بود ایالات متحده را به «پایتخت رمزارز جهان» بدل کند.
کارشناسان معتقدند؛ ورود سرمایههای محافظهکارانه بازنشستگی به بازار داراییهای دیجیتال میتواند صدها میلیارد دلار تقاضای تازه ایجاد کرده و روند صعودی رمزارزها را در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ تداوم بخشد. بیتکوین اکنون با ارزش 2.4 تریلیون دلار، از آمازون و نقره پیشی گرفته و تنها طلا و غولهای فناوری مانند انویدیا بالاتر از آن قرار دارند.