به گزارش ایلنا، ایران‌کیش موفق به ثبت ۴۲۴ درصد رشد در سود خالص، ۵۲۶ درصد رشد در سود ناخالص و ۵۸ درصد رشد در درآمد عملیاتی در سال مالی جاری شده است.

بررسی نمودارهای مقایسه‌ای نیز نشان می‌دهد در پی برنامه‌ریزی‌های هدفمند و اصلاحات ساختاری طی ماه‌های گذشته؛ مسیر رشد ایران‌کیش از کاهش ۱۹۳ درصدی سود خالص در سال ۱۴۰۲ به جهش ۱۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ رسیده است و اکنون در ۶ ماهه نخست سال مالی جاری نیز این شرکت به رکورد ۴۲۴ درصد رشد دست یافته است.

