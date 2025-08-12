خبرگزاری کار ایران
رکوردزنی «ایران‌کیش» در شاخص‌های سودآوری

شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش در ۶ ماهه نخست سال مالی امسال، رشد قابل توجهی در شاخص‌های مالی داشته است.

به گزارش ایلنا، ایران‌کیش موفق به ثبت ۴۲۴ درصد رشد در سود خالص، ۵۲۶ درصد رشد در سود ناخالص و ۵۸ درصد رشد در درآمد عملیاتی در سال مالی جاری شده است.

بررسی نمودارهای مقایسه‌ای نیز نشان می‌دهد در پی برنامه‌ریزی‌های هدفمند و اصلاحات ساختاری طی ماه‌های گذشته؛ مسیر رشد ایران‌کیش از کاهش ۱۹۳ درصدی سود خالص در سال ۱۴۰۲ به جهش ۱۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ رسیده است و اکنون در ۶ ماهه نخست سال مالی جاری نیز این شرکت به رکورد ۴۲۴ درصد رشد دست یافته است.

 

