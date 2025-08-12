ایلنا: گزینه‌های جدید به‌نوعی ریمیکس صدای پیش‌فرض و معروف Reflection محسوب می‌شوند و Buoyant و Dreamer و Pond و Pop و Reflected و Surge نام دارند. علاوه‌بر این موارد، یک گزینه‌ی کاملاً جدید به‌اسم Little Bird هم اضافه شده است.

آهنگ زنگ Reflected قبلاً با نام Alt 1 شناخته می‌شد و حالا همراه با گزینه‌های دیگر، زنگ‌های موجود را تکمیل کرده است. آهنگ زنگ Default مستقیماً از iOS 18 به iOS 26 منتقل شده و دقیقاً همان حس‌وحال آشنای قدیمی را دارد.

آهنگ‌های زنگ جدید به‌همراه چندین تغییر بزرگ دیگر در اپلیکیشن Phone آیفون ارائه می‌شوند.

