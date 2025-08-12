خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جدیدترین آهنگ‌های زنگ آیفون معرفی شدند؛ ۶ گزینه جذاب

جدیدترین آهنگ‌های زنگ آیفون معرفی شدند؛ ۶ گزینه جذاب
کد خبر : 1672824
لینک کوتاه کپی شد.

بتای ششم سیستم‌عامل iOS ۲۶، آهنگ‌های زنگ جدیدی برای آیفون به‌ارمغان می‌آورد

iOS 26 گزینه‌‌های بیشتر و متنوع‌تری برای آهنگ زنگ گوشی آیفون ارائه می‌دهد و اکنون می‌توانید صدای ۶ گزینه‌ی جدید و جذاب را در بتای ششم این سیستم عامل بشنوید.

ایلنا:  گزینه‌های جدید به‌نوعی ریمیکس صدای پیش‌فرض و معروف Reflection محسوب می‌شوند و Buoyant و Dreamer و Pond و Pop و Reflected و Surge نام دارند. علاوه‌بر این موارد، یک گزینه‌ی کاملاً جدید به‌اسم Little Bird هم اضافه شده است.

آهنگ زنگ Reflected قبلاً با نام Alt 1 شناخته می‌شد و حالا همراه با گزینه‌های دیگر، زنگ‌های موجود را تکمیل کرده است. آهنگ زنگ Default مستقیماً از iOS 18 به iOS 26 منتقل شده و دقیقاً همان حس‌وحال آشنای قدیمی را دارد.

آهنگ‌های زنگ جدید به‌همراه چندین تغییر بزرگ دیگر در اپلیکیشن Phone آیفون ارائه می‌شوند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور