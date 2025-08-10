اتصال خدمات پرداخت به بازار سرمایه
ایرانکیش و کاردان تفاهم نامه همکاری در حوزه خدمات سرمایه گذاری و مدیریت ثروت امضا کردند.
به گزارش ایلنا، با امضای یک تفاهم نامه همکاری، شرکت کارت اعتباری ایرانکیش، بهعنوان شرکتی پیشرو در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک، در راستای توسعه نوآوری در حوزه فینتک، بهصورت رسمی و عملیاتی همکاری خود را با شرکت تامین سرمایه کاردان آغاز کرد.
در مراسم امضای تفاهنامه ایرانکیش و شرکت کاردان که امروز با حضور مدیران عامل و معاونین دو شرکت انجام پذیرفت، مریم قدس گلشن معاون توسعه محصول و نوآوری ایرانکیش گفت: «امروز شاهد پیوند دو بخش مهم از صنعت خدمات مالی کشور هستیم؛ هدف ما این است که با هم افزایی توانمندیهای دو مجموعه، ارزش های تازه ای در بازار و برای مشتریانمان خلق کنیم»
مصطفی امیدقائمی مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه کاردان هم در این مراسم اظهار داشت: به نظر من، امروز یک گام بزرگ در بازار سرمایه برداشته میشود. اتصال خدمات پرداخت به بازار سرمایه اقدامی ارزشمند است که به افزایش مخاطبان بازار و توسعه خدمات نوین کمک خواهد کرد.
حمزه آقابابایی، مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش، نیز در این مراسم با تشریح رویکرد راهبردی شرکت در حوزه نوآوریهای مالی و فین تک تاکید کرد: تفاهمنامه امروز در راستای پیوند میان دو حوزه بزرگ فینتک و ولثتک است و به اعتقاد ما معنای واقعی همکاری نوآورانه را شکل میدهد.
آقابابایی تصریح کرد: ایرانکیش و کاردان با تکیه بر تجربیات مکمل خود، بهدنبال ایجاد بستری پایدار برای خلق ارزش در اکوسیستم نوآوری مالی و پرداخت هستند و بر این باورند که آینده فینتک ایران در گرو همافزایی مؤثر میان بازیگران کلیدی این صنعت است.