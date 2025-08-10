به گزارش ایلنا، با امضای یک تفاهم نامه همکاری، شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش، به‌عنوان شرکتی پیشرو در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک، در راستای توسعه نوآوری در حوزه فین‌تک، به‌صورت رسمی و عملیاتی همکاری خود را با شرکت تامین سرمایه کاردان آغاز کرد.

در مراسم امضای تفاهنامه ایران‌کیش و شرکت کاردان که امروز با حضور مدیران عامل و معاونین دو شرکت انجام پذیرفت، مریم قدس گلشن معاون توسعه محصول و نوآوری ایران‌کیش گفت: «امروز شاهد پیوند دو بخش مهم از صنعت خدمات مالی کشور هستیم؛ هدف ما این است که با هم افزایی توانمندی‌های دو مجموعه، ارزش های تازه ای در بازار و برای مشتریان‌مان خلق کنیم»

مصطفی امیدقائمی مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه کاردان هم در این مراسم اظهار داشت: به نظر من، امروز یک گام بزرگ در بازار سرمایه برداشته می‌شود. اتصال خدمات پرداخت به بازار سرمایه اقدامی ارزشمند است که به افزایش مخاطبان بازار و توسعه خدمات نوین کمک خواهد کرد.

حمزه آقابابایی، مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش، نیز در این مراسم با تشریح رویکرد راهبردی شرکت در حوزه نوآوری‌های مالی و فین تک تاکید کرد: تفاهمنامه امروز در راستای پیوند میان دو حوزه بزرگ فین‌تک و ولث‌تک است و به اعتقاد ما معنای واقعی همکاری نوآورانه را شکل می‌دهد.

آقابابایی تصریح کرد: ایران‌کیش و کاردان با تکیه بر تجربیات مکمل خود، به‌دنبال ایجاد بستری پایدار برای خلق ارزش در اکوسیستم نوآوری مالی و پرداخت هستند و بر این باورند که آینده فین‌تک ایران در گرو هم‌افزایی مؤثر میان بازیگران کلیدی این صنعت است.