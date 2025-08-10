به گزارش ایلنا، نشست خبری دستاوردهای حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی با حضور رئیس مرکز توسعه راهبردی معاونت علمی، دبیر ستاد زیست‌فناوری، سلامت و فناوری‌های پزشکی و معاون حقوقی و امور مجلس برگزار شد.

حذف وابستگی ارزی با تولید داخلی انسولین و پلاسما

مصطفی قانعی، دبیر ستاد زیست‌فناوری، سلامت و فناوری‌های پزشکی در این نشست اظهار کرد: با هدف کاهش وابستگی‌های ارزی و تقویت اقتصاد ملی، تولید داخلی انسولین و پلاسما را در دستورکار قرار داده‌ایم. این دو محصول جزو اقلامی هستند که بیشترین ارزبری را در حوزه سلامت دارند.

وی ادامه داد: برای واردات پلاسما، سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج می‌شود. انسولین نیز بخش قابل توجهی از منابع مالی ما را می‌بلعد. با تکمیل زیرساخت‌ها و خطوط تولید داخلی، پیش‌بینی می‌کنیم ظرف دو سال آینده نیاز به واردات این محصولات به صفر برسد.

قانعی با تأکید بر ضرورت توسعه فناوری‌های بومی افزود: در شرایط فشارهای بین‌المللی به‌ویژه در حوزه سلامت و دارو، باید با اتکا به توان داخلی مسیر خودکفایی را جدی‌تر از همیشه دنبال کنیم. این اقدام نه‌تنها موجب صرفه‌جویی ارزی می‌شود، بلکه یارانه‌هایی که تاکنون به تولیدکننده خارجی تعلق می‌گرفت، وارد چرخه اقتصاد ملی خواهد شد.

ایران بی‌رقیب در حوزه داروهای زیست‌فناورانه

دبیر ستاد زیست‌فناوری تأکید کرد: در حوزه داروهای زیست‌فناورانه، اکنون در سطح منطقه بی‌رقیب هستیم و در آسیا رتبه پنجم را داریم. حتی در سخت‌ترین شرایط تحریم، هیچ‌یک از داروهای زیستی کشور دچار کمبود نشد که این نشان‌دهنده توان بالای داخلی است.

وی درباره امنیت غذایی متذکر شد: یکی از چالش‌های جدی کشور در بخش گوشت سفید، وابستگی به واردات جوجه یک‌روزه است. به همین منظور اصلاح نژاد مرغ آرین ایرانی را آغاز کرده‌ایم تا با بهبود ضریب تبدیل غذایی، این وابستگی را به‌طور کامل از میان برداریم.

قانعی افزود: در حوزه شیلات نیز با توجه به تغییرات اقلیمی، استفاده از فناوری‌های نوین برای افزایش بهره‌وری را در دستورکار قرار داده‌ایم.

پیشرفت 4 پله‌ای ایران در سلول‌های بنیادی و رسیدن به رتبه هشتم دنیا

وی ادامه داد: در حوزه سلول‌های بنیادی، تا سال گذشته فقط یک محصول سلول‌درمانی در بازار داشتیم و در رتبه دوازدهم جهان قرار داشتیم؛ اما امسال با تولید پنج محصول، به رتبه هشتم رسیده‌ایم. هدف ما این است که جزو پنج کشور نخست دنیا در این حوزه قرار بگیریم تا هیچ بیماری مجبور به سفر درمانی به خارج از کشور نباشد.

چالش‌ها و الزامات توسعه فناوری

قانعی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی توسعه فناوری خاطرنشان کرد: با گذشت حدود 6 سال از انعقاد برخی قراردادهای مهم، هنوز مسئولیت مشخصی برای اجرای عملیاتی آن‌ها تعیین نشده است. توسعه فناوری در کشور طی دو دهه اخیر به‌صورت جزیره‌ای و ناهماهنگ انجام شده و این امر مزیت رقابتی ما را در مقایسه با رقبای خارجی کاهش داده است.

وی افزود: هدف‌گذاری اسناد بالادستی، رساندن سهم فناوری به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی است. طبق قانون، از رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده، حدود 1.6 درصد آن باید از محل فناوری تأمین شود؛ الگویی که از کشورهای پیشرفته گرفته شده است.

قانعی توضیح داد: برای تحقق این اهداف، باید نگاهی جامع به فناوری داشت. مراکز تحقیق و توسعه، قوانین تسهیل‌گر، حمایت‌های مؤثر، حذف رانت، محدود کردن واردات غیرضروری و تمرکز بر فناوری‌های راهبردی، لازمه این مسیر است. اگر تنها از یک زاویه به توسعه فناوری نگاه شود، این اهداف در حد شعار باقی می‌مانند.

وی تأکید کرد: خروجی مطلوب زمانی به دست می‌آید که زیرساخت‌ها، قوانین نرم، سرمایه‌گذاری هدفمند و انسجام در اجرا وجود داشته باشد؛ در غیر این‌صورت نباید انتظار داشت که فناوری موتور پیشران اقتصاد کشور شود.

