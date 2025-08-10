دوربین امنیتی جدید شیائومی با هوش مصنوعی سوژهها را شناسایی میکند
شیائومی دوربین امنیتی جدیدی معرفی کرد که با هوش مصنوعی میتواند سوژهها را شناسایی کند.
ایلنا: شیائومی دوربین هوشمند Smart Camera 4C 3.5K را در چین معرفی کرد؛ دوربینی که در کیفیت تصویر، اتصال و امنیت، ارتقا یافته است.
دوربین مداربسته شیائومی به حسگر ۶ مگاپیکسلی ۱/۲٫۴۵ اینچی با وضوح ۳۲۰۰ در ۱۸۰۰ پیکسل مجهز است. هوش مصنوعی باعث میشود ویدیوها حتی در نور کم شفاف و پرنور بمانند و امکان ضبط تمامرنگی در شرایط نوری بسیار ضعیف فراهم شود.
بر اساس اطلاعات رسمی، دوربین از ارتباط دو باندهی Wi-Fi 6 (۲٫۴ و ۵ گیگاهرتز) با فناوری OFDMA پشتیبانی میکند که تا ۶۰ درصد سرعت انتقال دادهی بیشتری نسبتبه Wi-Fi 4 دارد و پایداری اتصال و نمایش روان تصویر زنده روی دستگاههای همراه را افزایش میدهد.
تراشهی هوش مصنوعی 1T دقت و سرعت شناسایی انسان و حیوان خانگی و همچنین رهگیری حرکت را بهبود میدهد.
امکاناتی مثل تراشهی MJA1، رمزگذاری انتقال داده بر بستر سرویس ابری و پوشش فیزیکی لنز برای دوربین امنیتی شیائومی در نظر گرفته شدهاند. این پوشش را میتوان بهصورت دستی، زمانبندیشده یا در بازههای از پیش تعیینشده بست.
برای استفاده در شب، هشت چراغ مادون قرمز ۹۴۰ نانومتری تعبیه شده که با چشم غیرمسلح دیده نمیشوند و از ایجاد نور قرمز در هنگام خواب جلوگیری میکنند.
زاویه دید افقی ۳۶۰ درجه و عمودی ۱۱۶ درجه، پشتیبانی از کارت microSD تا ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت، سازگاری با ذخیرهسازی NAS و اتصال به سایر دستگاههای هوشمند شیائومی از دیگر ویژگیهای دوربین هستند.
قیمت دوربین جدید Smart Camera 4C 3.5K در چین ۱۹۹ یوان (حدود ۲۸ دلار) اعلام شده است.