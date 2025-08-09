ایلنا: سامسونگ علاوه‌ بر گلکسی تب S10 لایت و گلکسی تب S11 و گلکسی تب S11 اولترا، می‌خواهد یک تبلت میان‌رده‌ هم به‌اسم گلکسی تب A11 روانه‌ی بازار کند

گلکسی تب A11 اکنون با شماره‌مدل SM-X135N تأییدیه‌ی Safety Korea را دریافت کرده تا شاهد اولین تصویر واقعی از آن باشیم. طبق تصویر فاش‌شده، دوربین سلفی جدیدترین تبلت سامسونگ به‌صورت عمودی قرار گرفته است.

مشخصات سخت‌افزاری و قیمت تبلت جدید گلکسی تب A11 هنوز مشخص نیستند؛ اما به‌احتمال زیاد این دستگاه در ماه سپتامبر (شهریور و مهر) همراه با باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی از راه خواهد رسید. شاید کره‌ای‌ها بعداً گلکسی تب A11 پلاس را هم معرفی کنند.

انتهای پیام/