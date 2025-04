به‌ گزارش ایلنا به نقل از 9to5Mac، اپل اعلام کرد که نام کسب‌وکار تبلیغاتی‌اش را به‌صورت رسمی از Search Ads به Apple Ads تغییر داده است.

از زمان انتشار اولیه‌ی تبلیغات در اپ استور، کوپرتینویی‌ها نام Search Ads را انتخاب کرده بودند؛ اما اکنون شرکت خالق گوشی آیفون در زمینه‌های مختلفی تبلیغ می‌کند. به همین دلیل، درحال‌حاضر نام Apple Ads را انتخاب کرده است.

توسعه‌دهندگان می‌توانند برای تبلیغ اپلیکیشن خود در تب Today اپ استور و تب جست‌وجو و You Might Also Like هزینه پرداخت کنند. ازاین‌رو، نام Apple Ads به‌خوبی خلاصه‌ای دقیق از خدمات ارائه‌شده و برنامه‌‌های آینده‌ی اپل را نشان می‌دهد.

از مدتی پیش شایعاتی درباره‌ی تمایل اپل به افزودن تبلیغات به دیگر سرویس‌ها مانند Apple Maps مطرح شده بود؛ پس اسم Apple Ads می‌تواند جنبه‌‌های گسترده‌تری داشته باشد.

اپل به‌طور رسمی و در پیامی به توسعه‌دهندگان حاضر در طرح دلیل تغییر نام را این‌گونه توضیح داده است: «هنگامی که Search Ads در سال ۲۰۱۶ راه‌اندازی شد، تنها جایگاهی تبلیغاتی در بالای نتایج جست‌وجو ارائه می‌دادیم؛ اما امروز مشتریان می‌توانند تبلیغات خود را در مکان‌های متعدد اپ استور به نمایش بگذارند؛ بنابراین، تصمیم گرفتیم نام خود را تغییر دهیم.»

