به گزارش ایلنا؛ سامسونگ در سری OLED مدلS95F را معرفی کرده است که از رفرش ریت 165 هرتزی با پنل EL ارتقایافته نسل سوم و پردازنده NQ4 AI gen3 بهره می‌برد. این شرکت ادعا می‌کند که S95F می‌تواند به حداکثر روشنایی 2 هزار نیت برسد. همچنین دارای چندین قابلیت جدید هوش مصنوعی است. به‌عنوان مثال، قابلیت گامای هوش مصنوعی S95F از حسگر نور برای نمایش بهتر در صحنه‌های تاریک‌تر استفاده می‌کند. این مدل دارای 3 اندازه 55، 66 و 77 اینچ است.

همچنین دو مدل S90F و S85F در سری OLED رونمایی شدند که به نظر می‌رسد مقرون‌به‌صرفه باشند. سامسونگ ادعا می‌کند که در این تلویزیون‌ها با ارتقای قابلیت‌های مختلف مانند کاهش نویز، تصاویر 6 برابر عمق بیشتری خواهند داشت و باعث می‌شود دانه‌های شن یا برف واقعی‌تر به نظر برسند.

درحالی که تلویزیون‌های 8K هنوز در بازار مشتریان زیادی ندارد، اما سامسونگ تمرکز زیادی روی این محصولات گذاشته است. در سری Neo QLED شاهد معرفی QN900F هستیم که پرچمدار تلویزیون‌های 8K برتر سامسونگ است و حداکثر روشنایی 2 هزار نیت را در 3 اندازه 65، 75 و 85 اینچی ارائه می‌دهد.

QN900F دارای یک قاب فلزی زیبا است که آن را شبیه یک تابلوی هنری آویزان از دیوار می‌کند. البته چند مدل دیگر در سری 2025 سامسونگ، مانند مدل جدید QN990F، دارای قاب‌های فلزی مشابهی هستند. مدل جدید QN990F علاوه‌بر 3 اندازه مدل QN900F، یک اندازه 95 اینچی نیز دارد. سامسونگ همچنین در اکثر سری تلویزیون‌های جدید خود از جعبه One Connect استفاده می‌کند تا سیم‌های زیادی به تلوزیون وصل نباشد.

سامسونگ ادعا می‌کند که جعبه ارتباط بی‌سیم One Connect می‌تواند تا 10 متر با تلویزیون فاصله داشته باشد، و «حتی با وجود موانع در مسیرش» سیگنال‌های 8K بی‌سیم را تا 120 هرتز از طریق فناوری Omni-Directional و Wi-Fi 7 ارسال کند.

سامسونگ همچنین از 4 مدل جدید QN90F ،QN85F ،QN80F و QN70F رونمایی کرد که اطلاعات زیادی از آنها در دست نیست. بااین‌حال دو مدل QN80F و QN70F دارای رفرش ریت 144 هرتزی هستند و سامسونگ آنها را به عنوان مدل‌های مقرون‌به‌صرفه Mini-LED معرفی می‌کند.

سامسونگ همچنین The Frame Pro و The Frame را معرفی کرد. با استفاده از جعبه One Connect سامسونگ، Frame Pro تقریباً به‌طور کامل بدون سیم برق است. طراحی جدید همچنین شبیه تلویزیون OLED S95D سال گذشته با پوشش ضدتابش است. تلویزیون فریم معمولی نیز اندازه 120 اینچ تا 150 اینچ را با وضوح 8K ارائه می‌دهد.

مدل جدید ساندبار سامسونگ نیز یک سیستم 11.1.4 کانالی با پشتیبانی از دالبی اتموس و DTS:X است. این ساندبار دارای ورودی‌های HDMI 2.1 است. همچنین یک سنسور ژیروسکوپ داخلی به‌طور خودکار جهت نوار صوتی را تشخیص می‌دهد و خروجی آن را برای ارائه مناسب جلوه‌های صوتی Dolby Atmos تنظیم می‌کند.

