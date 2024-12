ایلنا: اپل اطلاعات خاصی درباره چگونگی ارسال داده‌های تصاویر به سرورهایش ارائه نمی‌کند اما این شرکت در پست بلاگی مجزا آن را این‌طور توضیح داده است: Enhanced Visual Search به شما امکان می‌دهد تصاویر را با استفاده از نشانه‌ها یا نقاط مطلوب جستجو کنید.

دستگاه شما به‌‌صورت خصوصی مکان‌های موجود در عکس‌هایتان را با فهرستی جهانی موجود در سرورهای اپل مطابقت می‌دهد. البته اپل ادعا می‌کند از رمزگذاری و ویژگی‌های حریم خصوصی مختلف استفاده می‌کند تا آدرس IP را پنهان کند و این شرکت نتواند از اطلاعات تصاویر شما استفاده دیگری بکند.

برای اینکه با کارکرد این قابلیت آشنا شوید، به اپلیکیشن فوتوز بروید، عکسی را که از ساختمانی مشهور گرفته‌اید، باز کنید، انگشت خود را به بالا بکشید و «Look Up Landmark» را انتخاب کنید؛ اطلاعات آن مکان به شما نشان داده می‌شود:

به نظر می‌رسد این قابلیت جدید نسخه پیشرفته‌تر ویژگی Visual Look Up است که اپل در iOS 15 معرفی کرد و به شما امکان می‌دهد گیاهان را شناسایی کنید یا مثلاً بفهمید نمادها روی برچسب لباس‌‌ها چه معنایی دارند. البته Visual Look Up برای اشتراک‌گذاری داده‌ها با اپل به مجوز خاصی نیاز ندارد.

قابلیت جدید می‌تواند برای بسیاری از کاربران مفید باشد اما با‌توجه‌به ارسال اطلاعات عکس شما به اپل، نباید به‌صورت پیش‌فرض فعال باشد. می‌توانید از مسیر زیر آن را خاموش کنید:

آیفون: وارد تنظیمات (Settings) شوید؛ در بخش Apps روی Photos کلیک کنید. تا انتها اسکرول کنید و گزینه Enhanced Visual Search را خاموش کنید.

مک: اپلیکیشن Photos app را باز کنید، در تنظیمات بخش General می‌توانید Enhanced Visual Search را خاموش کنید.

انتهای پیام/