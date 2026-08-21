اهدای نشان افتخاری «قلب سارایوو » و بزرگداشت کارنامه سینمایی اصغر فرهادی

به گزارش ایلنا، سی‌ودومین جشنواره فیلم سارایوو که از ۱۴ تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ (۲۳ تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۵) برگزار می‌شود، امسال از اصغر فرهادی به پاس سهم برجسته او در هنر سینما تقدیر کرد. فرهادی این جایزه را به‌صورت حضوری دریافت کرد و همزمان مجموعه‌ای از آثار او در قالب برنامه ویژه « تجلیل » به نمایش درآمد.

جوان ماریانوویچ، مدیر جشنواره فیلم سارایوو، درباره این انتخاب گفت: « اهمیت اصغر فرهادی در سینمای جهان را نمی‌توان به‌سادگی بیان کرد. مجموعه‌ی آثار قابل توجه او یادآوری می‌کند که عمیق‌ترین درام‌ها اغلب در دل زندگی روزمره پنهان هستند. فیلم‌های او پاسخ‌های ساده ارائه نمی‌کنند، بلکه ما را دعوت می‌کنند دقیق‌تر ببینیم، با دقت بیشتر‌ی گوش دهیم و با پیچیدگی‌های زندگی مواجه شویم.»

در کنار نمایش مجموعه ای از فیلم های این فیلمساز، «داستان های موازی» آخرین ساخته‌ی او نیز در این فستیوال به نمایش در آمد. فرهادی همچنین با حضور در مسترکلاسی با علاقه‌مندان، دانشجویان و فیلمسازان جوان پرشماری که برای شنیدن تجربیات این فیلمساز گرد آمده بودند به گفت‌وگو نشست.

فرهادی پیش از این در سال ۲۰۱۸ ریاست هیئت داوران بخش مسابقه فیلم بلند این جشنواره را بر عهده داشت و فیلم «همه می‌دانند» نیز در همان دوره در بخش نمایش فضای باز جشنواره به نمایش درآمده بود.

در برنامه بزرگداشت فرهادی در جشنواره سارایوو، مروری بر کارنامه سینمایی او و تعدادی از آثار مهمش ارائه شده است؛ کارنامه‌ای که با فیلم‌هایی چون «درباره الی»، «جدایی نادر از سیمین»، «گذشته»، «فروشنده» و «قهرمان» جایگاه ویژه‌ای در سینمای معاصر جهان پیدا کرده است.

جشنواره فیلم سارایوو با اهدای «قلب سارایوو» و برگزاری برنامه ویژه بزرگداشت آثار اصغر فرهادی، اعلام کرد این بزرگداشتی از یکی از مهم‌ترین فیلمسازان سینمای معاصر جهان است؛ فیلمسازی که بخش مهمی از سینمای خود را بر روایت زندگی روزمره، روابط انسانی و پیچیدگی‌های اخلاقی انتخاب‌های انسان‌ها بنا کرده است.

انتهای پیام/