ایران منبع الهام مقاومت برای جهانیان است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، همزمان با چهلمین روز تدفین قائد امت و به مناسبت یکصد و شصت و هشتمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب و شهدای دانش‌آموز مینابو هم‌زمان با روز استقلال جمهوری هند، وبیناری با عنوان «از مکتب رهبر شهید تا ۱۶۸ نیمکت خالی» بزرگداشت شهدای ایران اسلامی در پی جنگ تحمیلی سوم برگزار شد.

برگزاری این رویداد با همکاری و حمایت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در بمبئی، هیئت علمای شیعه ماهاراشترا و SNN Channel صورت گرفت‌.

در ابتدای این وبینار، حجت‌الاسلام سید اسلم رضوی، رئیس هیئت علمای شیعه ماهاراشترا ضمن عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت چهلمین روز تدفین رهبر شهید امت و خانواده بزرگوار ایشان و همچنین یکصد و شصت و هشتمین روز شهادت رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه ۱۶۸ گل نوپرپرشده مدرسه شجره طیبه میناب، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره این شهدا تأکید کرد.

وی افزود: این جنایت بزرگ هیچ‌گاه تا قیام قیامت فراموش نخواهد شد و یاد شهدا موجب خواهد شد که نسل‌های آینده همواره به خاطر داشته باشند که انقلاب، آزادی و استقلال به آسانی به دست نیامده و در راه آن فداکاری‌های فراوانی صورت گرفته است.

رضوی ضمن تبیین جایگاه رفیع مرجعیت دینی، بر پیوند قلبی و ناگسستنی شیعیان و مسلمانان شبه‌قاره با ولایت تأکید کرد و خواستار افزایش هوشیاری رسانه‌ای در برابر توطئه‌های مذهبی دشمنان شد.

سعیدرضا مسیب‌مطلق، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بمبئی، گفت: ۱۶۸ امین روز از مقاومت مردم بزرگ ایران می‌گذرد و این نشان‌دهنده قدرت لایزال خداوند سبحان است که از ید امت بیرون آمد تا نظام طاغوت و استکبار را به ورطه نابودی کشاند و چهره کریه آن را به جهانیان نشان دهد.

وی اذعان کرد: این مقاومت نشان داده است اگر مردم پشت ولی امر خود باشند، همان‌گونه که بنیان‌گذار انقلاب اسلامی تأکید کردند، «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت آسیب نرسد»، می‌توانند در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کنند.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جایگاه شهدا اظهار کرد: خون رهبر شهید امت و ۱۶۸ کودک شهید میناب، زمینه‌ساز مقاومت مردم ایران شده است.

محمدرضا فاضل، وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در بمبئی، اظهار کرد: امروز شنبه، ۱۵ اوت ۲۰۲۶، در حالی این وبینار بین‌المللی را آغاز می‌کنیم که دقیقاً ۱۶۸ روز از فاجعه سنگین و جانکاه ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ می‌گذرد؛ روزی که قلب امت اسلامی جریحه‌دار شد، رهبر عزیز و فرزانه انقلاب و مرجع عالی‌قدر ما به فیض عظیم شهادت نائل آمدند و این مناسبت با چهلمین روز تدفین قائد شهیدمان نیز مقارن شده است. ما امروز برای پاسداشت راهی بزرگ گرد هم آمده‌ایم.

وی با تشریح عنوان «از مکتب رهبر شهید تا ۱۶۸ نیمکت خالی»، گفت: دشمنان ما در روز آغازین جنگ، تنها یک رهبر سیاسی را هدف قرار ندادند؛ بلکه این جنایت، یک اقدام کم‌سابقه در نشانه‌گرفتن یک مرجع عالی‌قدر دینی با میلیون‌ها مقلد و پیرو در سراسر جهان بود.

فاضل همچنین با اشاره به حادثه مدرسه شجره طیبه میناب گفت: هم‌زمان با این ترور، مدرسه مذکور هدف قرار گرفت و ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم بی‌گناه جان خود را از دست دادند و هدف این اقدام ایجاد وحشت و درهم شکستن مقاومت مردم ایران بود. اما دشمن پویایی مکتب عاشورا را متوجه نشده است؛ خون مرجع شهید و دانش‌آموزان مظلوم، عزم امت را برای ایستادگی صدچندان کرد.

حجت‌الاسلام عقیل ترابی اندیشمند هندو گفت: مردم هند در راه استقلال کشور خود شهدای بسیاری تقدیم کرده‌اند و در این روز باید از همه آنان، فارغ از مذهب و آیین، یاد و تجلیل کرد.

وی با اشاره به شهادت رهبر شهید امت و ۱۶۸ کودک و دانش‌آموز میناب اظهار کرد: جامعه جهانی و به‌ویژه قدرت‌های بزرگ و طرف‌های درگیر جنگ باید پاسخ دهند که این افراد به چه گناهی جان خود را از دست داده‌اند و برای خانواده‌های آنان آرزوی صبر و شکیبایی کرد.

در ادامه، حجت‌الاسلام حسین صدیقی با اشاره به قرار داشتن در آستانه ولادت پیامبر(ص)، تأکید کرد: پیام انقلاب اسلامی ایران را باید در چارچوب دعوت به خیر و نیکی و بر پایه دو حوزه «گفتمان» و «رفتار» مورد ارزیابی قرار داد.

وی بیان کرد: در مقام اندیشه و گفت‌وگو، اصل بر گفت‌وگوی نیک، استدلال و برهان است و انقلاب اسلامی نیز به باور ایشان بر این مبنا حرکت کرده است.

در ادامه، پندیت ویجای کومار شارما، اندیشمند هندو، با اشاره به وقایع غزه و مواضع رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: پس از حملات به غزه و موضع‌گیری رهبر شهید انقلاب، بسیاری متوجه شدند که ایشان از مواضع خود عقب‌نشینی نمی‌کنند و از کسی هراس ندارند.

وی با اشاره به واقعه کربلا اظهار کرد: حادثه کربلا تنها متعلق به تاریخ نیست و می‌توان مفاهیم آن را در رخدادهای معاصر نیز مشاهده کرد. به تاسی از همین واقعه یا به با الهام از این حماسه بزرگ، امروز قدرت و ایستادگی ایران موجب شده است کشورهای دیگر نیز از آن الهام بگیرند و حتی اگر ایران با مشکلاتی مواجه شود، به باور ایشان، جریان‌های دیگری در جهان برای مقابله با سلطه و استکبار شکل خواهند گرفت.

این اندیشمند با اشاره به وضعیت مردم غزه اظهار کرد: طی سال‌های گذشته از رنج کودکان و مردم غزه متأثر بوده و آنچه در این منطقه اتفاق افتاده است، موجب اندوه عمیق او شده است.

پندیت ویجای کومار شارما تأکید کرد: صبر، تدبیر و ایستادگی در شرایط دشوار می‌تواند زمینه‌ساز پیروزی باشد. امروز می‌توان مفاهیم کربلا، عدالت و مبارزه با ظلم را در جهان معاصر مشاهده کرد.