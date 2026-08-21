زورخانه «پوریای ولی» در دهلی‌ افتتاح شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در هند نمایشگاه دائمی ورزش‌های باستانی ایران با عنوان «گوشه زورخانه پهلوان پوریای ولی» در بردارنده تمام وسایل مورد استفاده در ورزش پهلوانی زورخانه از جمله زنگ، ضرب، انواع میل، سنگ، کباده و تخته شنو است که تمامی وسایل به همراه معرفی و تاریخچه و حکمت هریک از این ابزار در اختیار مخاطبان بین‌المللی قرار داده شده است.

گوشه زورخانه ایران با هدف معرفی ارزش‌های ناب انسانی برآمده از حکمت ایرانی و ترویج آیین‌های سنتی و فرهنگ پهلوانی و جوانمردی در تمدن ایرانی اسلامی سامان داده شده است و در گذری کوتاه به این محل مخاطبان را با جلوه‌ای روشن و زیبا از فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند.

این ابتکار خانه فرهنگ در ادامه روند همکاری با فدراسیون بین المللی ورزش زورخانه‌ای ایران و به منظور حمایت از ترویج فرهنگ و ورزش‌های مشترک دو ملت ایران و هند انجام شده است.

به گفته فریدالدین فرید، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هند، خانه فرهنگ کشورمان در دهلی طی سه سال گذشته به طور مستمر از فرایند تاسیس فدراسیون ملی زورخانه در هند حمایت و پشتیبانی کرده است که برگزاری دوره آموزشی تربیت ورزشکار و مربی زورخانه در هند، پیگیری ثبت فدراسیون توسط نمایندگان محلی، برگزاری رویداد ورزش زورخانه در خانه فرهنگ، حمایت از اعزام گروه ورزشکاران زورخانه هندی برای شرکت در مسابقات ایران از جمله این تلاش‌ها هستند.

بنابر اعلام این مقام مسئول نقطه عطف و اوج این فعالیت ها در دی ماه سال ۱۴۰۴ بود که پس از یک سال پیگیری و برنامه‌ریزی و کسب مجوزهای مختلف از دولت هند و جذب اسپانسر محلی، مسابقات جام جهانی ورزش زورخانه و کشتی پهلوانی به میزبانی هند و با حضور ورزشکارانی از ۹ کشور برگزار شد.

رویدادی سه روزه که در ورزشگاه بین المللی دانشگاه جامعه ملیه برگزار شد و رایزنی فرهنگی ایران نقش هماهنگ‌کننده اصلی و ناظر کیفی بر روند اجرا توسط فدراسیون هند را به نمایندگی از فدراسیون بین المللی در ایران به عهده داشت. این اقدام به عنوان یک گام عملی برای معرفی و تثبیت جایگاه ورزش زورخانه در هند و به رسمیت شناخته شدن آن توسط وزارت ورزش هند به شمار می‌آید.

در این رویداد کلان ورزشی علاوه بر مربیان و ورزشکاران کشورهای شرکت کننده، روسای دو فدراسیون بین المللی و ملی ورزش زورخانه، جمعی از پیش کسوتان و کهنه‌سواران این ورزش، مرشدها و پهلوانان ملی کشور حاضر بودند.

برگزاری دوره آموزشی تربیت ورزشکار و مربی زورخانه در هند، پیگیری ثبت فدراسیون توسط نمایندگان محلی، برگزاری رویداد ورزش زورخانه در خانه فرهنگ، حمایت از اعزام گروه ورزشکاران زورخانه هندی برای شرکت در مسابقات ایران از جمله اقدامات رایزنی در سال ۱۴۰۳ بود.