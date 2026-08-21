استاندار اردبیل در نشست با مدیرعامل بانک گردشگری ایران:
پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیسجمهوری به طرحهای گردشگری استان اردبیل تسریع شود
استاندار اردبیل گفت: در سفر رئیسجمهوری به استان ۱۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات برای طرحهای اقتصادی مصوب شده که بانکهای عامل و بانک گردشگری نیز نسبت به تسریع در پرداخت این تسهیلات برای طرحهای معرفیشده اقدام کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مسعود امامی یگانه روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۵ در نشست با مدیرعامل بانک گردشگری ایران اظهار کرد: تاکنون ۹۵۰۰میلیارد تومان از تسهیلات مصوب سفر رئیسجمهور پرداخت شده و لازم است بانکها در پرداخت تسهیلات باقیمانده تسریع کنند.
استاندار اردبیل افزود: تسهیلات مصوب سفر برای طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰درصد و تأمین سرمایه در گردش واحدها اختصاص مییابد که لازم است بانک گردشگری نسبت به پرداخت تسهیلات طرحهای گردشگری اهتمام داشته باشد.
او ظرفیت گردشگری استان را یادآور شد و بر اولویتبخشی به پرداخت تسهیلات مرتبط با حوزه گردشگری تاکید کرد.
محمد بیگدلی مدیرعامل بانک گردشگری ایران نیز در این نشست با اشاره به مشارکت بانک در طرحهای سرمایهگذاری گفت: این بانک آماده سرمایهگذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر بوده و در صورت تأمین زمین اقدام میکند.
او بیان کرد: بانک گردشگری آماده پرداخت تسهیلات به طرحهای بالای ۵۰ درصد بوده و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و گردشگری را نیز تأمین میکند.