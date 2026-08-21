به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، نصرالله ابراهیمی امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ گفت: رویداد مخ‌برون در راستای تحقق سامان‌دهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری رویداد، از راهبرد سامان‌دهی مقصدها و مسیرهای جدید گردشگری در فهرست رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: با توجه به اینکه گردشگری در دنیا به سمت برگزاری جشنواره پیش رفته و رویدادمحور شده است، بدون تردید استفاده از چنین ظرفیت‌های خدادادی و فرهنگی می‌تواند به رونق این صنعت کمک کند.

او ادامه داد: این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های نخلستان‌های استان بوشهر، توسعه گردشگری کشاورزی و ایجاد تجربه‌ای ملموس از برداشت خرما برای گردشگران برگزار می‌شود و آنها ضمن آشنایی نزدیک با شیوه برداشت خرما توسط باغداران، بخشی از مراحل برداشت را تجربه می‌کنند.

ابراهیمی آشنایی با نخل و محصولات آن، انواع خرما، آموزش آداب و رسوم نخلداری و روش آبیاری سنتی و تجربه چیدن خارک، رطب و خرما را از برنامه‌های اصلی رویداد دانست و عنوان کرد: گردشگران همچنین فرصت تجربه حصیربافی، بندبافی و پخت نان محلی را که بخشی از زیست‌بوم مردم محلی خواهد بود را تجربه می‌کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر مخ‌برون را یک میراث‌ ناملموس فرهنگی ارزیابی کرد و گفت: بدون تردید گردشگری و صنایع‌دستی دو حلقه متصل بهم بوده و با توجه به وجود نخلستان‌های متمرکز در استان و شهر ملی حصیر ایران آبپخش، برگزاری رویداد مخ‌برون می‌تواند در معرفی، عرضه و فروش تولیدات صنایع‌دستی حصیری نیز نقشی پررنگ داشته باشد.

او در پایان یادآور شد: این رویداد با گردشگری فرهنگی و تاریخی نیز پیوند دارد و گردشگران می‌توانند در کنار حضور در نخلستان‌ها از جاذبه‌هایی مانند کاخ هخامنشی بردک‌سیاه، چرخاب و سنگ‌سیاه در روستای دورودگاه، برازجان و جتوط بازدید و در کنار ظرفیت‌های طبیعی و کشاورزی دشتستان، زمینه مناسبی برای پیوند گردشگری تاریخی و کشاورزی ایجاد خواهد شد.