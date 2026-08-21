قزوین بخشی از هویت و تاریخ ایران است/ هفته قزوین را به یک رویداد بزرگ ملی تبدیل کنیم

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، محمد نوذری روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ در آیین تجلیل از عکاسان خبری افزود: برنامه‌های متنوعی برای هفته قزوین پیش‌بینی شده و برنامه اصلی روز نهم شهریورماه همزمان با جشن ثبت جهانی قلعه های الموت با حضور وزیر میراث فرهنگی، جمعی از وزرا و مهمانان ملی برگزار خواهد شد.

استاندار قزوین تأکید کرد: هدف ما برگزاری یک جشن معمولی نیست، بلکه می‌خواهیم از ظرفیت رسانه‌های ملی و استانی، عکاسان، فعالان اجتماعی و فضای مجازی برای معرفی قزوین در سطح کشور استفاده کنیم.

او ادامه داد: از عکاسان نیز انتظار می‌رود با ثبت و انتشار تصاویر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان، در معرفی قزوین به مخاطبان سراسر کشور نقش‌آفرینی کنند.

نوذری با اشاره به ثبت جهانی الموت اظهار کرد: پرونده ثبت جهانی الموت ۲۵ سال پیگیری شد تا سال جاری به ثمر نشست و اکنون بایداز این فرصت برای توسعه زیرساخت‌ها، به‌ویژه مسیرهای دسترسی وگردشگری، استفاده کنیم، ثبت جهانی الموت پایان کار نیست، بلکه آغاز مسیر جدیدی برای معرفی ظرفیت‌های استان است.

استاندار قزوین در پایان با قدردانی از عکاسان خبری گفت: از تلاش ومجاهدت عکاسان برای ثبت تصاویر ارزشمند از ظرفیت‌ها و اقدامات قزوین تشکر می‌کنم و در مسیر معرفی استان و حمایت از این حوزه در کنار شما خواهیم بود.