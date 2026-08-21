به‌گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عصر پنجشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه سفر به هند و در آستانه برگزاری سومین اجلاس وزرای گردشگری بریکس در ایالت راجستان، با اشاره به اهمیت این اجلاس اظهار کرد: موضوع محوری این نشست، بررسی راهکارهای توسعه روابط میان ملت‌ها از مسیر گردشگری است؛ موضوعی که از منظر جمهوری اسلامی ایران، گردشگری را ابزاری مؤثر برای تعمیق مناسبات فرهنگی، اجتماعی و انسانی میان کشورها قرار می‌دهد.

او با بیان اینکه بریکس بخش قابل‌توجهی از جمعیت و اقتصاد جهان را نمایندگی می‌کند، افزود: امروز نزدیک به نیمی از جمعیت جهان، حدود ۴۶ درصد، در مجموعه بریکس و کشورهای عضو و شریک آن قرار دارند و قدرت‌های مهمی همچون چین، روسیه، برزیل، هند و جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه حضور دارند؛ بنابراین بریکس از ظرفیت کم‌نظیری برای شکل‌دهی به همکاری‌های جدید در حوزه گردشگری برخوردار است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: حضور جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس، علاوه بر مشارکت در گفت‌وگوهای تخصصی حوزه گردشگری، در راستای فراهم‌کردن مقدمات اجلاس سران بریکس است که قرار است در شهریورماه برگزار شود و در این چارچوب، تدوین و نهایی‌سازی اسناد، بیانیه‌ها و تفاهم‌نامه‌های همکاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

صالحی‌امیری با اشاره به تدوین پیش‌نویس بیانیه سومین اجلاس وزرای گردشگری بریکس گفت: همکاران من با همکاری تیم کارشناسی بریکس، پیش‌نویس بیانیه‌ای در ۱۵ بند تهیه کرده‌اند که در اجلاس اصلی وزرای گردشگری که فردا، جمعه، برگزار می‌شود، مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

او دو محور را در این بیانیه و مسیر همکاری‌های آینده بریکس در حوزه گردشگری دارای اهمیت ویژه دانست و تصریح کرد: نکته نخست، توسعه روابط گردشگری و تقویت روابط ملت‌هاست. آنچه ما در جمهوری اسلامی ایران از گردشگری دنبال می‌کنیم، بستری برای نزدیک‌تر شدن ملت‌ها، شناخت متقابل فرهنگ‌ها و تقویت مناسبات میان کشورها است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی محور دوم را تقویت اقتصاد گردشگری در کشورهای عضو بریکس عنوان کرد و گفت: ما نیازمند جذب ظرفیت‌های جدید گردشگری از هند، چین، روسیه، برزیل، اندونزی و دیگر کشورهای عضو و شریک بریکس هستیم و باید به‌صورت جمعی به این جمع‌بندی برسیم که گردشگری را به یکی از محورهای جدی همکاری اقتصادی میان کشورهای این مجموعه تبدیل کنیم.

صالحی‌امیری با اشاره به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد سازوکارهای مالی مشترک در حوزه گردشگری افزود: یکی از پیشنهادهای مهم ایران در پیش‌نویس بیانیه، تشکیل صندوق توسعه زیرساخت‌های گردشگری در حوزه بریکس است. این موضوع برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا توسعه زیرساخت‌های گردشگری بدون تامین منابع پایدار و جذب سرمایه‌های جدید امکان‌پذیر نیست و ایجاد چنین صندوقی می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری مشترک و اجرای پروژه‌های زیرساختی در کشورهای عضو باشد.

او تاکید کرد: اگر بریکس بخواهد ظرفیت‌های واقعی خود را در حوزه گردشگری فعال کند، باید از سطح گفت‌وگو و تبادل نظر عبور کرده و به سمت سازوکارهای عملیاتی، سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل جریان گردشگری میان کشورهای عضو حرکت کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه، تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی و اقدامات آمریکا را از دیگر محورهای مهم حضور ایران در این اجلاس دانست و اظهار کرد: نکته دیگری که برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت بسیار زیادی دارد، تبیین مواضع کشورمان و بیان واقعیت‌هایی است که ملت مقاوم ایران امروز با آن مواجه است. ما باید در این اجلاس، جنایات حاکمان کاخ سفید و جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی را برای مقامات و وزرای گردشگری کشورهای عضو بریکس تبیین کنیم و واقعیت‌های موجود را به افکار عمومی و مسئولان کشورهای حاضر منتقل کنیم.

صالحی‌امیری خاطرنشان کرد: امروز سه هدف را به‌صورت هم‌زمان دنبال می‌کنیم؛ نخست، تقویت گردشگری در میان کشورهای این حوزه که نزدیک به نیمی از جمعیت جهان را دربرمی‌گیرد، دوم، فعال‌سازی و توسعه اقتصاد گردشگری و ایجاد مسیرهای جدید برای سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی و سوم، تبیین مواضع به‌حق جمهوری اسلامی ایران برای مقامات و وزرای گردشگری کشورهای عضو بریکس.

او در پایان گفت: حضور ایران در بریکس، فرصتی برای تعریف یک الگوی جدید از همکاری‌های گردشگری میان کشورهای عضو است؛ الگویی که در آن گردشگری می‌تواند هم‌زمان به تقویت روابط ملت‌ها، توسعه اقتصادی، جذب سرمایه و تعمیق دیپلماسی فرهنگی کمک کند.