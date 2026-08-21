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ویژه‌نامه آقای ایران منتشر شد

ویژه‌نامه آقای ایران منتشر شد
کد خبر : 1828409
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ویژه‌نامه «آقای ایران»، یادنامه رهبر شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، همزمان با چهلمین روز تشییع و تدفین ایشان توسط سازمان هنری رسانه‌ای اوج منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، ویژه‌نامه «آقای ایران» در قالب مجموعه‌ای از گفت‌وگوها، یادداشت‌ها و گفتارهای چهره‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور، به بررسی ابعاد مختلف اندیشه، دیدگاه و منظومه فکری رهبر شهید پرداخته است. این ویژه‌نامه همزمان با چهلمین روز تشییع و تدفین رهبر شهید ایران منتشر شد.

در بخش «سیدعلی خامنه‌ای و مردم»، چهره‌هایی همچون محمدرضا زائری، علی کمیلی، احمد عبدالرحیمی، تینا امین و محمدحسین خلیلیان به بررسی نگاه ایشان به مردم و جایگاه آنان پرداخته‌اند. همچنین محورهای «فرهنگ» و «زبان فارسی» با مطالبی از عبدالحسین خسروپناه، منوچهر محمدی، اصغر پورمحمدی، یوسف‌علی میرشکاک، محمدرضا سنگری، علی‌محمد مؤدب و فاطمه عظیمی‌فرد همراه شده است.

در بخش‌های «هویت» و «تاریخ» نیز آثاری از هدایت‌الله بهبودی، مسعود رضایی، مهدی حجت، سیدحسین شهرستانی، محسن مومنی شریف و مهران کریمی منتشر شده و موضوع «تمامیت ارضی و قدرت دفاعی» نیز با مطالبی از اسحاق جهانگیری، حبیب‌الله سیاری، اسماعیل کوثری، کاظم انبارلویی و عبدالله گنجی مورد بررسی قرار گرفته است.

این ویژه‌نامه همچنین در بخش «طبیعت» یادداشتی از معصومه ابتکار با عنوان «دغدغه سبز آقای ایران» و در بخش «آینده» مطالبی از مرضیه وحیددستجردی، محمدرضا مخبر دزفولی، مریم اردبیلی و محمدحسین صفارهرندی را شامل می‌شود.

سرمقاله این ویژه‌نامه نیز با عنوان «مرزداری از ساحت آقای ایران» به قلم محمدرضا جوان‌آراسته، مدیرمسئول نشریه، منتشر شده است.

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