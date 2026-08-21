دانشنامه امام حسن عسکری(ع) در فضای مجازی با 210 مطلب به روز شد
در شب شهادت یازدهمین اختر تابناک امامت و ولایت، دانشنامه امام حسن عسکری(ع) به کوشش محققان و پژوهشگران مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی بر روی شبکه جهانی حوزه نت با 210 مطلب به روزرسانی شد.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین حامد مقیسه، مدیر ارتباطات مرکز نور در گفت وگو با خبرنگاران ضمن تسلیت شهادت امام یازدهم، هدف از به روزرسانی و تولید دانشنامه امام حسن عسکری(ع) را جمعآوری تمام اطلاعات و ویژگیهای شخصیتی این امام همام از منابع معتبر و کتب دینی و عرضه آن به منظور تسهیل در امر پژوهش و تحقیق پژوهشگران حوزه و دانشگاه عنوان کرد.
وی افزود: این دانشنامه با 210 مطلب در 14 محور اصلی در بر دارنده بخشهایی نظیر پرسش و پاسخ، گزیده کتاب، چکیده پایاننامه، پاسخ به شبهات و گزیده مجله و مقالات است.
حجت الاسلام مقیسه ادامه داد: معرفی امام(ع)، دوران امامت، شهادت امام(ع)، اخلاق و فضایل امام(ع)، سیره عملى امام(ع)، آثار و آموزههای علمى امام(ع)، اصحاب و شاگردان، کرامات و معجزات از نمایههای اصلی این دانشنامه هستند.
وی بیان کرد: امام(ع) از دیدگاه اندیشمندان، امام(ع) در آینه شعر و ادب، پرسش و پاسخ با محوریت امام(ع)، زیارت و زیارتگاه امام(ع)، امام(ع) در رسانه و اینترنت و کتاب و کتابشناسی امام حسن عسکری(ع) از دیگر نمایههای این دانشنامه معنوی و پژوهشی محسوب میشوند.
علاقمندان میتوانند برای استفاده از این دانشنامه معنوی به نشانی اینترنتی زیر مراجعه کنند.
https://hawzah.net/fa/Subjects/4932