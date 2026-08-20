به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ در این نشست، نمایندگان واحدهای تخصصی معاونت امور فرهنگی، معاونت هنری، معاونت رسانه‌ای و تبلیغات، مرکز عالی قرآن و عترت، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، کارگروه ساماندهی مد و لباس و مرکز نوآوری و هوشمندسازی حضور داشتند و ساختار، فرایندها و قابلیت‌های سامانه جدید مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

سامانه جدید صدور مجوز رویدادهای فرهنگی با همت و توان تخصصی مرکز نوآوری و هوشمندسازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با راهبری اداره کل مجامع و فعالیت‌های فرهنگی طراحی شده و فرایندهای پیش‌بینی‌شده در آن بر مبنای کاربرگ‌ها و ضوابط جدید مصوب هیئت مقررات‌زدایی تنظیم شده است.

با توجه به تنوع موضوعی رویدادهای فرهنگی و ضرورت بهره‌گیری از نظر کارشناسی واحدهای تخصصی در برخی حوزه‌ها، اداره کل مجامع و فعالیت‌های فرهنگی به عنوان واحد راهبر و هماهنگ‌کننده فرایند صدور مجوز رویدادهای فرهنگی، این نشست را با هدف ایجاد وحدت رویه، هماهنگی میان بخش‌های تخصصی، شفاف‌سازی مسیر بررسی درخواست‌ها و انطباق کامل سامانه با الزامات و کاربرگ‌های مصوب برگزار کرد.

در جریان جلسه، فرایند ثبت و بررسی درخواست‌ها، نحوه ارجاع موضوعات به واحدهای تخصصی، مدارک و اطلاعات مورد نیاز، سازوکار اعلام نظر کارشناسی، زمان‌بندی پاسخگویی و مسیر گردش پرونده‌ها در سامانه تشریح شد و نمایندگان واحدهای حاضر، دیدگاه‌ها و ملاحظات اولیه خود را مطرح کردند.

همچنین بر این موضوع تاکید شد که سامانه جدید باید ضمن کاهش فرایندهای زائد و مراجعات غیرضروری، تسریع در صدور مجوز، افزایش شفافیت، امکان رصد وضعیت درخواست‌ها و تسهیل دسترسی فعالان فرهنگی به خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فراهم کند.

در پایان این نشست مقرر شد تمامی واحدهای تخصصی حاضر، حداکثر ظرف مدت یک هفته نظرات کارشناسی، ملاحظات تخصصی و پیشنهادهای اصلاحی خود را درباره بخش‌های مرتبط سامانه به اداره کل مجامع و فعالیت‌های فرهنگی ارائه کنند.

پس از دریافت و جمع‌بندی این نظرات، اصلاحات مورد نیاز با همکاری مرکز نوآوری و هوشمندسازی در سامانه اعمال خواهد شد و نسخه نهایی سامانه جدید صدور مجوز رویدادهای فرهنگی در اسرع وقت رونمایی و به صورت عملیاتی وارد چرخه ارائه خدمات خواهد شد.

راه‌اندازی این سامانه گامی در مسیر هوشمندسازی خدمات، یکپارچه‌سازی فرایندهای صدور مجوز، کاهش زمان پاسخگویی و تسهیل فعالیت برگزارکنندگان و فعالان حوزه فرهنگ به شمار می‌رود.