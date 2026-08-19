«دکمه» و «خزش» آماده نمایش شدند
فیلم کوتاه «دکمه» به نویسندگی، تهیهکنندگی و کارگردانی حسن رئیسی و فیلم کوتاه «خزش» به نویسندگی و کارگردانی ندا قربانیان و تهیهکنندگی حسن رئیسی پس از طی مراحل تولید و آمادهسازی، آماده حضور در جشنوارههای داخلی و خارجی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای، «دکمه» روایتی کوتاه از جهانی است که در آن جزئیات، روابط و انتخابهای انسانی میتوانند معنایی فراتر از آنچه در نگاه نخست دیده میشود پیدا کنند.
این فیلم تلاش دارد با تکیه بر روایت، بازی بازیگران و زبان تصویر، جهان داستانی خود را با مخاطب به اشتراک بگذارد.
در دکمه، ستایش موسوی، محمد رشنو، سجاد رضایی، احسان خراط و یاشار حقیقی ایفای نقش میکنند.
عوامل فیلم عبارتند از: نویسنده، تهیهکننده و کارگردان: حسن رئیسی، مجری طرح: میثم ترکمند، مشاور و بازیگردان: مبین رستگار، دستیار کارگردان و برنامهریز: النا پوررحیم، مدیر فیلمبرداری: امین اسحاقیان، دستیاران فیلمبردار: مجید کشاورز، محمد نوروزی، مجید آوری، صدابردار: علی نوری، منشی صحنه: سمیرا سلیمانی، طراح صحنه و لباس: محمود حقیری، دستیار صحنه و لباس: مهدی عسکری، طراح گریم: آیسا زلفقاری، عکاس: مندنا خانزاده
همچنین، در خلاصه فیلم کوتاه «خزش» آمده است: سالهاست وحشت اتفاق هولناکی که در ۱۰ سالگی، برای پسر در حمام اتفاق افتاده است او را رها نمیکند، مادر مقصر است و...
در این فیلم نیز، فاطمه نیشابوری، محمد رشنو، محمد سیف، آریانا اسفندیاری و مهران اردکانی ایفای نقش دارند.
تهیهکننده: حسن رئیسی، نویسنده و کارگردان: ندا قربانیان، مدیر تولید: مبین رستگار، مجری طرح: دکتر آنا بهوند، دستیار کارگردان: النا پوررحیم، برنامهریز: میثم ترکمند، مدیر فیلمبرداری: امین اسحاقیان، دستیاران فیلمبردار: مجید کشاورز، محمد نوروزی، مجید آوری، صدابردار: علی نوری، منشی صحنه: سمیرا فقیه سلیمانی، طراح صحنه و لباس: محمود حقیری، دستیاران صحنه و لباس: مهران اردکانی، مهدی عسکری، طراح گریم: آیسا زلفقاری و عکاس: ماندانا خانزاده، عوامل خزش را شامل میشوند.