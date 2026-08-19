تولید ۱۰۰ قسمت برنامه درباره اندیشه امام موسی صدر
مجموعه آثار صوتی «مبارزه با صهیونیسم در اندیشه امام موسی صدر» در ۱۰۰ قسمت رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، مراسم رونمایی از مجموعه آثار صوتی «مبارزه با صهیونیسم در اندیشه امام موسی صدر» با حضور سیدمرتضی کاظمیدینان مدیر رادیو ایران، مهدی آذرمکان قائممقام معاونت صدا، سیده حورا صدر دختر امام موسی صدر و شریف لکزایی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. رادیو ایران این مجموعه را با هدف بازخوانی اندیشههای امام موسی صدر درباره صهیونیسم، مقاومت، فلسطین، عدالت و کرامت انسانی در ۱۰۰ قسمت تولید کرده است.
سیدمرتضی کاظمیدینان مدیر رادیو ایران در این مراسم گفت: در ابتدا بنا داشتیم این مجموعه را در ۴۰ قسمت تولید کنیم، اما در جریان کار و با توجه به ظرفیت و گستردگی اندیشههای امام موسی صدر، تصمیم گرفتیم تعداد قسمتها را به ۱۰۰ برنامک افزایش دهیم تا این اثر جامع و ماندگار شود و امکان استفاده از آن در دیگر بخشهای صدا و سیما نیز وجود داشته باشد.
مهدی آذرمکان قائممقام معاونت صدا، در ادامه مراسم با اشاره به رویکرد معاونت صدا در تولید برنامههای کوتاه گفت: ما در معاونت صدا تلاش میکنیم بر اساس نیاز مخاطب حرکت کنیم و در همین راستا نهضت تولید برنامههای کوتاه را راهاندازی کردهایم. رونمایی از مجموعه «مبارزه با صهیونیسم در اندیشه امام موسی صدر» یکی از نتایج همین رویکرد است.
سیده حورا صدر دختر امام موسی صدر، نیز در این مراسم گفت: اندیشههای امام موسی صدر به واسطه تلاش این دوستان بیشتر معرفی شده است و این اتفاق برای ما ارزشمند است. امام موسی صدر نسبت به مسائل منطقه و خطراتی که میتوانست آینده مردم را تحت تأثیر قرار دهد، نگاه دقیقی داشت.