برگزاری کارگاه تخصصی «موسیقی و سلامت روان»

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، این کارگاه با تدریس عباس ایزدی‌راد و با حضور جمعی از هنرمندان و فعالان حوزه موسیقی برگزار شد و موضوعاتی همچون مدیریت ذهن، کاهش اضطراب، سلامت روان و تقویت تاب‌آوری هنرمندان در شرایط بحرانی مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این برنامه، محمدحسین قائدرحمت سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران، در سخنانی با اشاره به اهمیت توجه به سلامت روان جامعه هنری، بر ضرورت حمایت از برنامه‌های تخصصی و آموزشی در این حوزه تأکید کرد.

وی همچنین بر نقش فرهنگ و هنر در ایجاد آرامش اجتماعی و افزایش تاب‌آوری جامعه در شرایط دشوار تأکید داشته و بر تداوم همکاری‌های فرهنگی و هنری برای حمایت از هنرمندان تأکید کرد.

در ادامه، مهدی خرمی‌نژاد مدیرعامل انجمن موسیقی استان تهران، ضمن تشریح رویکردهای انجمن در زمینه حمایت از جامعه موسیقی، بر ضرورت برگزاری برنامه‌هایی با محتوای تخصصی و کاربردی برای هنرمندان تأکید کرد.

وی توجه به ابعاد مختلف زندگی حرفه‌ای هنرمندان و فراهم کردن زمینه‌های آموزشی، فرهنگی و حمایتی را از جمله رویکردهای مهم انجمن موسیقی استان تهران عنوان کرد و بر استمرار چنین برنامه‌هایی تأکید داشت.

سپس امید شیرین مشاور ارشد هنری انجمن موسیقی استان تهران، در سخنانی به اهمیت پیوند میان هنر، سلامت روان و شرایط اجتماعی پرداخت و بر ضرورت نگاه تخصصی به مسائل روانی هنرمندان تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه موسیقی در زندگی فردی و اجتماعی، بر ظرفیت این هنر در ایجاد آرامش، مدیریت هیجانات و تقویت روحیه و تاب‌آوری تأکید داشت و بر ضرورت توجه بیشتر به سلامت روان فعالان حوزه موسیقی تأکید کرد.

در ادامه این برنامه، مهدی کاظمی مسئول امور شهرستان‌های انجمن موسیقی استان تهران نیز با اشاره به اهمیت توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری در شهرستان‌های استان تهران، بر ضرورت دسترسی هنرمندان سراسر استان به برنامه‌های آموزشی و تخصصی تأکید کرد.

وی همچنین بر نقش انجمن موسیقی استان تهران در ایجاد بستر مناسب برای ارتباط، آموزش و حمایت از هنرمندان شهرستان‌ها تأکید داشت.

در بخش اصلی این برنامه، عباس ایزدی‌راد مدرس کارگاه، به ارائه مباحث تخصصی درباره رابطه موسیقی و سلامت روان پرداخت.

در این بخش، موضوعاتی همچون مدیریت ذهن، کاهش اضطراب، تنظیم هیجانات، تقویت تاب‌آوری و راهکارهای مواجهه با فشارهای روانی ناشی از شرایط بحرانی و جنگی مورد بررسی قرار گرفت.

مدرس کارگاه تلاش کرد با ارائه مطالب کاربردی و تخصصی، نقش موسیقی را فراتر از یک فعالیت هنری و به عنوان یکی از ظرفیت‌های مؤثر در حمایت از سلامت روان و افزایش تاب‌آوری فردی و اجتماعی مورد توجه قرار دهد.

این کارگاه به صورت کاملاً رایگان و ویژه هنرمندان و فعالان حوزه موسیقی برگزار شد و شرکت‌کنندگان امکان طرح پرسش‌ها و دیدگاه‌های خود را در جریان برنامه داشتند.

در پایان نیز به شرکت‌کنندگان، گواهی حضور از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران و انجمن موسیقی استان تهران اعطا شد.

برگزاری این کارگاه را می‌توان گامی در راستای توجه جدی‌تر به سلامت روان جامعه هنری و توسعه برنامه‌های تخصصی و آموزشی در حوزه موسیقی و تاب‌آوری روانی دانست؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز استمرار فعالیت‌های فرهنگی و هنری با محوریت حمایت از هنرمندان و ارتقای سلامت روان آنان باشد.

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