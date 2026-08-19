نمایشگاه هنری «مشکات خط» در گالری فکه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، نمایشگاه انفرادی آثار نقاشی‌خط «مشکات خط» با آثار ناهید تفرشی، هنرمند خوشنویس و نقاشی‌خط، در گالری فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

ناهید تفرشی، دارنده مدرک ممتاز انجمن خوشنویسان ایران، با بیش از ۱۰ سال فعالیت مستمر در عرصه خوشنویسی، پس از گذراندن مراحل تخصصی این هنر، فعالیت خود را در حوزه نقاشی‌خط نیز گسترش داده و طی سال‌های اخیر به خلق و اجرای آثار نقاشی‌خط در قالب سفارش‌های هنری و اجراهای زنده پرداخته است.

وی از جمله در برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری، از جمله کنگره بین‌المللی «محمد؛ پیامبر رحمت(ص)»، به اجرای زنده آثار نقاشی‌خط پرداخته است.

نمایشگاه «مشکات خط» مجموعه‌ای از آثار این هنرمند با مضامین مذهبی و معنوی است که در آن آثاری با موضوع اسماءالحسنی، آیات قرآن کریم، حضرت رسول اکرم(ص) و اشعار با مضامین دینی و عرفانی به نمایش درآمده است.

این مجموعه تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بصری خوشنویسی و نقاشی‌خط، مفاهیم و مضامین قرآنی و مذهبی را در قالبی هنری و معاصر به مخاطبان ارائه کند.

نمایشگاه «مشکات خط» به مدت ۱۰ روز در گالری فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برپا است و علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از آثار این نمایشگاه به این مجموعه فرهنگی مراجعه کنند.

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