به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دومین جلسه شورای سیاستگذاری چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با حضور مهدی شفیعی معاون امور هنری، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ، مریم معترف، مریم کاظمی، بهرام ابراهیمی، حجت‌الله ایوبی، حسین مسافرآستانه، جهانشیر یاراحمدی اعضای شورای سیاستگذاری و ایوب آقاخانی دبیر جشنواره برگزار شد.

اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابتدای این نشست توضیحاتی درباره روند مراحل جشنواره و دستور جلسه ارائه کرد، سپس ایوب آقاخانی دبیر جشنواره ضمن قدردانی از اعضای شورا برای همراهی، رویکردهای اصلی و اولویت‌های جشنواره را مطرح کرد و کلیات فراخوان دوره پیش‌رو را برای اعضا خواند.

آقاخانی با بیان اینکه با تکیه بر تجربیات ادوار پیشین، تلاش شده است نقاط ضعف و قوت این دوره‌ها بررسی و راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا برای دوره حاضر پیش‌بینی شود، افزود: اعتقادی به گستردگی بخش‌ها و افزایش کمیت وجود ندارد و تکیه و تأکید بر کیفیت‌بخشی به اتفاقات جشنواره است.

در ادامه، اعضای شورا نیز موارد کارشناسی و کلیات بخش‌های مطرح‌شده توسط دبیر جشنواره را مورد بررسی قرار داده و نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

حجت‌الله ایوبی عضو شورای سیاستگذاری جشنواره نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت ویژه رویکرد بین‌المللی دوره حاضر، پیشنهاداتی در این خصوص ارائه داد تا با رایزنی‌های بیشتر، راهکارهای اجرایی آن نهایی شود.

مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ضمن قدردانی از پذیرش مسئولیت اعضای شورا و دبیر جشنواره، بر برگزاری شایسته رویداد، توجه ویژه به توان تئاتر استان‌ها، حوزه مسئولیت اجتماعی، توجه به سرمایه‌های ادبی و فرهنگی ایران همچون شاهنامه و نیز کمک به ترویج و افزایش نشاط اجتماعی تأکید کرد.

در پایان این نشست مقرر شد بر پایه موارد مطرح‌شده و نظرات و پیشنهادات اعضای شورا، فراخوان جشنواره تهیه و تدوین شده و در جلسه آتی مورد بحث و تأیید قرار گیرد.