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توسط رئیس‌جمهور صورت گرفت؛

ابلاغ اساسنامه اصلاحی مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور

ابلاغ اساسنامه اصلاحی مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور
کد خبر : 1827945
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مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه «اساسنامه اصلاحی مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور» را که در جلسه ۹۲۶ تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۷۳ شورای معین این شورا به تصویب رسیده است؛ برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا به نقل  از شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این ابلاغیه خطاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جامعةالمصطفی العالمیه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌اسلامی، مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور آمده است:

مصوبه «اساسنامه اصلاحی مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور» که در جلسه ۹۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه۵۷۳ شورای معین این شورا به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

 

مقدمه

اساسنامه «مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف‌اسلامی و علوم‌انسانی در خارج از کشور» که در این اساسنامه به‌اختصار «مرکز» نامیده شده است به شرح ذیل اصلاح، تکمیل و تعیین می‌گردد:

فصل اول- کلیات

ماده ۱- ماهیت

مرکز یک مؤسسه تخصصی- علمی با ماهیت عمومی، غیردولتی و غیرانتفاعی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی می‌باشد که از استقلال مالی، اداری و استخدامی برخوردار بوده و منحصراً بر اساس مفاد این اساسنامه فعالیت می‌کند.

ماده ۲- اهداف

اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺄﺛیر و ﺳﻬﻢ آراء اندﻳﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﻲ و ایرانی در جریان‌های فکری و تولیدات علمی و فرهنگی جهان امروز

ﺑﻬﺮه‌گیری ﺳﺎﻳﺮ ملل از گنجینه معارف‌اسلامی و علوم‌انسانی نگاشته‌شده به سایر زبان‌ها از طریق گسترش ترجمه و نشر این گنجینه‌ها به زبان‌های دیگر

بسیج امکانات داخل و خارج از کشور برای پاسخگویی نیاز روبه‌گسترش جامعه بشری به معارف اسلامی

تلاش برای دستیابی به اقتدار مناسب در عرصه نشر و توزیع جهانی به‌ویژه در مجامع دانشگاهی و روشنفکری در حوزه معارف اسلامی و علوم انسانی

ماده ۳- وظایف

۱- ساماندهی و گسترش ترجمه گنجینه‌های معارف اسلامی و علوم انسانی (شامل: کتاب، آثار مکتوب، صوتی، تصویری و چندرسانه‌ای) از زبان‌های فارسی و عربی به سایر زبان‌ها

۲- سیاست‌گذاری، حمایت، هماهنگی، نظارت بر امر ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی به زبان‌های دیگر

۳- معرفی و نشر آثار ترجمه‌شده در حوزه معارف اسلامی و علوم انسانی در نقاط مختلف جهان از جمله کتابخانهها و مراکز علمی و آموزشی

۴- تربیت و مهارت‌افزایی مترجمان متعهد و کارآمد بومی (خارجی) در زمینه معارف اسلامی و علوم انسانی

۵- ایجاد انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی میان فعالیت‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های مختلف دولتی و سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی (کمک‌بگیر از دولت)‌

۶- توسعه فناوری‌ها و انجام طرح‌حای پژوهشی و تقویت توانمندی علمی تخصصی در حوزه ترجمه و نشر با بهره‌مندی از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان

۷- شناسایی و ارزیابی مستمر جریان ترجمه و نشر آثار ترجمه‌شده در حوزه معارف اسلامی و علوم انسانی در داخل و خارج از کشور و بازخورد آن

۸- محیط‌شناسی، مخاطب‌شناسی، شناسایی جریان‌های مؤثر دینی و فکری جوامع دیگر و تحلیل نیازهای این جوامع در زمینه ترجمه معارف اسلامی و علوم انسانی

۹- ارائه گزارش‌های ادواری و سالانه از وضعیت ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی به زبان‌های دیگر، به‌ویژه فعالیت و عملکرد مرکز و دستگاه‌ها و مؤسسات عضو شورای سیاست‌گذاری به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر مبادی ذی‌ربط

۱۰- حمایت از طرح‌ها، فعالیت‌ها و برنامه‌های مؤثر برای گسترش ترجمه آثار فاخر

۱۱- برنامه‌ریزی و حمایت از ورود آثار ترجمه‌شده به شبکه‌های نشر و توزیع محصولات در سایر نقاط جهان و حمایت از ناشران معتبر داخلی و بین‌المللی به‌منظور انتشار ترجمه‌های مناسب و همچنین معرفی مناسب این آثار در نمایشگاه‌های معتبر و تخصصی خارج از کشور

۱۲- تهیه و ارسال مستمر آثار برتر و منتخب ترجمه‌شده به کتابخانه‌ها و مراکز پژوهشی و آموزشی معتبر جهان.

 

ماده ۴- محل استقرار

محل استقرار مرکز؛ شهر تهران است و درصورت لزوم با تصویب شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و با رعایت قوانین و مقررات عمومی متناظر میتواند رابطانی در داخل و خارج کشور داشته باشد.

فصل دوم- ارکان

ماده ۵- ارکان مرکز عبارتند از:

شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی

۳- رئیس مرکز

 

ماده ۶- ترکیب اعضای شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی

شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شامل ۹ عضو با ترکیب ذیل می‌باشد:

۱- دو تن از اعضای شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب این شورا

۲- معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۳- رئیس یا معاون ذی‌ربط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

۴- رئیس یا معاون ذی‌ربط جامعةالمصطفی العالمیه

۵- رئیس یا معاون ذی‌ربط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

۶- دبیرکل یا معاون ذی‌ربط مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

۷- دبیرکل یا معاون ذی‌ربط مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

۸- رئیس مرکز (دبیر شورا)

تبصره ۱- اعضای ردیف یک به مدت چهار سال با حکم رئیس شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی به عضویت این شورا منصوب می‌شوند.

تبصره ۲- ریاست شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بر عهده رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی میباشد و نحوه تشکیل جلسات و فعالیت دبیرخانه آن نیز در آیین‌نامه اجرایی مرکز (موضوع ماده ۱۳) تعیین خواهد شد.

 

ماده ۷- وظایف و اختیارات شورای سیاست‌گذاری

۱- بررسی و تصویب چشم‌انداز، سیاست‌ها، راهبردها و طرح‌های کلان ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی برای خارج کشور

۲- بررسی و تصویب، اصول، ضوابط و استانداردهای ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی برای خارج کشور

۳- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی فعالیت‌های مرتبط با ترجمه و نشر و توزیع معارف اسلامی و علوم انسانی به زبان‌های دیگر

۴- تعیین شاخص‌ها و ضوابط ناظر بر ترجمه و نشر گنجینه‌های معارف اسلامی و علوم انسانی به زبان‌های دیگر

۵- برنامه‌ریزی جهت ورود آثار ترجمه‌شده به شبکه‌های نشر و توزیع محصولات در سایر نقاط جهان

۶- برنامه‌ریزی برای شناساندن مترجمان توانمند و حمایت از تربیت آنها در صورت لزوم و اهتمام به برگزاری دوره‌های آموزشی مناسب به‌منظور مهارت‌افزایی آنها

۷- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها و راهبردهای تعیین‌شده و سایر مصوبات شورا و ارزیابی عملکرد و فعالیت‌های مرکز و دستگاه‌ها و مؤسسات عضو شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی

۸- بررسی و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت و برنامه‌وبودجه سالانه مرکز و پیگیری تصویب آن در شورای ‌عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جذب اعتبارات لازم

۹- بررسی گزارش سالانه و دوره‌ای فعالیت و عملکرد مرکز

۱۰- اعلام نظر در خصوص افراد پیشنهادی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای تصدی سمت رئیس مرکز

۱۱- بررسی و تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط موردنیاز برای ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی و پیگیری تصویب و ابلاغ این ضوابط از سوی شورای‌عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

۱۲- بررسی و تصویب عملکرد و ترازنامه مالی مرکز در هرسال مالی

۱۳- بررسی و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اداری، استخدامی و مالی و حمایتی و سایر آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط موردنیاز برای فعالیت مرکز جهت تصویب به مراجع ذی‌ربط و پیشنهاد تغییرات اساسنامه مرکز به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

۱۴- بررسی و تأیید ساختار تشکیلاتی مرکز

 

ماده ۸- رئیس

رئیس مرکز به پیشنهاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و تأیید شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و با حکم رئیس این شورا به مدت ۳ سال به این سمت منصوب می‌شود.

 

ماده ۹- وظایف و اختیارات رئیس

۱- تهیه و تنظیم سیاست‌های کلی، راهبردها، چشم‌انداز، طرح‌های کلان و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت جهت ارائه به شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی

۲- ایجاد انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی در برنامه‌ریزی و فعالیت‌های بخش‌های مختلف به‌ویژه دستگاه‌ها و مؤسسات عضو شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی

۳- تهیه و تنظیم برنامه‌وبودجه پیشنهادی سالانه مرکز جهت ارائه به شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و پیگیری جذب اعتبارات موردنیاز

۴- تنظیم و ارائه اصول، ضوابط، مقررات و استانداردهای پیشنهادی ترجمه و نشر جهت بررسی و تصویب در شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی

۵- تهیه و تدوین ضوابط و مقررات و آیین‌نامه‌های پیشنهادی اداری، استخدامی و مالی موردنیاز مرکز جهت بررسی و تأیید در شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی

۶- ارائه طرح‌های پیشنهادی برای اصلاح و توسعه ساختار تشکیلاتی مرکز و ایجاد نمایندگی‌های مرکز

۷- اداره امور مرکز و اجرای وظایف محوله بر طبق اساسنامه و مصوبات شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی

۸- اجرای مصوبات شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی

۹- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و نمایندگی مرکز در مراجع اداری و قضائی و انتخاب وکیل با حق توکیل تا یک درجه و پایان دادن به دعاوی از طریق مصالحه یا ارجاع به داوری

۱۰- ارائه گزارش عملکرد دوره‌ای مرکز و اعضای شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به آن شورا

۱۱- تنظیم و ارائه گزارش تراز مالی سالانه مرکز به شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی

 

تبصره- رئیس مرکز در رابطه با وظایف و اختیارات خود و در تمامی مواردی که بر طبق این اساسنامه بر عهده وی گذاشته‌شده است؛ در برابر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، مسئول و پاسخگو خواهد بود.

 

فصل سوم- امور مالی

ماده ۱۰- منابع مالی

منابع مالی مرکز عبارتند از:

کمک دولت از محل اعتبارات عمومی در ردیف مستقل به‌نام مرکز در قانون بودجه سالیانه کشور

هرگونه عواید و درآمدهای حاصل از فعالیتها و خدمات فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و جانبی مرکز در داخل و خارج از کشور

وام و تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخل و خارج از کشور در چارچوب ضوابط و مقررات کشور

هبه، وقف و هدایا و کمک‌های بلاعوض خیرین، واقفین و اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده ۱۱- بودجه

بودجه سالیانه مرکز توسط رئیس مرکز تهیه و پس از تأیید شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، توسط شورای‌عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به تصویب می‌رسد.

ماده ۱۲- سایر مقررات

آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و حمایتی و مقررات مربوط به مسائل اداری، استخدامی و تشکیلاتی توسط مرکز تهیه و تدوین و پس از تأیید شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسط شورای‌عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات تصویب میگردد.

ماده ۱۳- آیین‌نامه اجرایی

سایر مقررات مورد نیاز مرکز با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوانین و مقررات متناظر کشور در قالب آیین‌نامه اجرایی، از سوی شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تصویب می‌گردد.

ماده ۱۴- دارایی‌ها

دارایی‌های مرکز عبارتند از: کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول که در چارچوب اساسنامه به تملک مرکز درمی‌آید.

 

ماده ۱۵- انحلال و تصفیه

چنانچه مرکز به هر علت نتواند به فعالیت خود ادامه دهد بنا به تصویب شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم می‌گردد و در صورت انحلال، اموال مجموعه برابر مقررات و ضوابط قانونی و شرعی به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انتقال می‌یابد.

 

ماده ۱۶- تغییر در اساسنامه

هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه مطابق دو روش ذیل انجام می‌پذیرد:

۱- به پیشنهاد اعضای شورای سیاست‌گذاری و تصویب نهائی شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی

۲- به پیشنهاد و تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

 

ماده ۱۷- تصویب اساسنامه

این اساسنامه مشتمل بر ۱۷ ماده و ۳ تبصره و بنا به مصوبه جلسه ۵۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ شورای معین شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۹۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ؛ جایگزین اساسنامه مصوب جلسه ۲۱۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ شورای معین - تفویضی جلسه ۶۷۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی- می‌گردد».

 

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